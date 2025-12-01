Варненският кмет се завърна: дарителската кампания и разследването продължават да будят спорове

Той влезе в кметския кабинет след почти 5 месеца в ареста.

Кметът на Варна Благомир Коцев официално се завърна в общината, след като бе освободен под гаранция от 200 000 лева. Сумата беше събрана за броени часове чрез благотворителна кампания, организирана от депутата от ПП–ДБ Манол Пейков и актьора Филип Буков. В петък сутринта Коцев напусна ареста и днес отново прекрачи прага на кметския кабинет.

Темата около събраната гаранция предизвика бурни реакции. Една от свидетелките по делото – бившата общинска служителка Биляна Якова – подаде сигнал до ДАНС, според който средствата не били събрани по законов ред.

Разследването срещу Коцев започва още през лятото. През юли той беше задържан по обвинение в корупция.

„Зареден и отпочинал съм, с добро настроение доколкото е възможно след всичко това. Със сигурност имам ентусиазъм да видя как са се случвали нещата през последните месеци в общината“, каза Коцев при влизането си в сградата и допълни, че не е прекъсвал връзка с екипа си.

По думите му атаките срещу дарителската кампания са част от по-широка серия опити за дискредитация. „Не съм изненадан, използват се всякакви инструменти…“, коментира той и подчерта, че сигналът е подаден от „един от кошаревските свидетели“, уволнен по-рано от общината. Коцев заяви, че ще заведе дело за лъжесвидетелстване.

Като първа стъпка след завръщането си той планира провеждането на традиционната понеделнишка оперативка в 10:00 ч.: „Да ми докладват какво са свършили… да видя какви са важните и спешните теми.“ Той заяви намерение да преосмисли част от политиките в общината и да подобри диалога с другите партии, за да „върви Варна гладко напред“.

Кметът подчерта, че ще търси стабилно мнозинство в Общинския съвет: „Един кмет не може да работи без Общинския съвет и обратно.“ Той не изключи и промени в екипа си.

Коцев заяви, че подкрепя протеста срещу бюджета, наричайки недоволството „легитимно“ и „справедливо“. Относно подадените сигнали в ОИК каза, че не се притеснява, тъй като те са „напълно безпочвени“.

По отношение на дарителската кампания Коцев подчерта: „Нямам нищо общо. Искам да благодаря на Филип Буков и на Манол Пейков… За 4 часа са ги събрали, което говори само за едно — истинската солидарност.“ Той посочи, че средствата отиват директно в съда и след приключване на делото ще бъдат върнати на фондацията организатор.