Варненският кмет се завърна: дарителската кампания и разследването продължават да будят спорове

Той влезе в кметския кабинет след почти 5 месеца в ареста.
Кметът на Варна Благомир Коцев официално се завърна в общината, след като бе освободен под гаранция от 200 000 лева. Сумата беше събрана за броени часове чрез благотворителна кампания, организирана от депутата от ПП–ДБ Манол Пейков и актьора Филип Буков. В петък сутринта Коцев напусна ареста и днес отново прекрачи прага на кметския кабинет.
Темата около събраната гаранция предизвика бурни реакции. Една от свидетелките по делото – бившата общинска служителка Биляна Якова – подаде сигнал до ДАНС, според който средствата не били събрани по законов ред.
Разследването срещу Коцев започва още през лятото. През юли той беше задържан по обвинение в корупция.
„Зареден и отпочинал съм, с добро настроение доколкото е възможно след всичко това. Със сигурност имам ентусиазъм да видя как са се случвали нещата през последните месеци в общината“, каза Коцев при влизането си в сградата и допълни, че не е прекъсвал връзка с екипа си.
По думите му атаките срещу дарителската кампания са част от по-широка серия опити за дискредитация. „Не съм изненадан, използват се всякакви инструменти…“, коментира той и подчерта, че сигналът е подаден от „един от кошаревските свидетели“, уволнен по-рано от общината. Коцев заяви, че ще заведе дело за лъжесвидетелстване.
Като първа стъпка след завръщането си той планира провеждането на традиционната понеделнишка оперативка в 10:00 ч.: „Да ми докладват какво са свършили… да видя какви са важните и спешните теми.“ Той заяви намерение да преосмисли част от политиките в общината и да подобри диалога с другите партии, за да „върви Варна гладко напред“.
Кметът подчерта, че ще търси стабилно мнозинство в Общинския съвет: „Един кмет не може да работи без Общинския съвет и обратно.“ Той не изключи и промени в екипа си.
Коцев заяви, че подкрепя протеста срещу бюджета, наричайки недоволството „легитимно“ и „справедливо“. Относно подадените сигнали в ОИК каза, че не се притеснява, тъй като те са „напълно безпочвени“.
По отношение на дарителската кампания Коцев подчерта: „Нямам нищо общо. Искам да благодаря на Филип Буков и на Манол Пейков… За 4 часа са ги събрали, което говори само за едно — истинската солидарност.“ Той посочи, че средствата отиват директно в съда и след приключване на делото ще бъдат върнати на фондацията организатор.
и една добавка – горното означава… че фамилия Коцеви няма доказуеми 200 хилки, а предвид че ги следят под лупа няма друг начин да ги идвадят от наличните им по схеми. За 4ри часа да разправят на друг как се събират 200 хилки. Толкова много кампании има за деца (които са по смислени) в нужда и то с участие в тв и не могат да съберат парите.. а пък Пейков и 1 актьор за 4 часа ги събрали..
това се нарича чисто пране на пари. На всички във Варна е ясно какви богатства притежава фамилия Коцеви.. През фондацията ги внасят уж от граждани, а след делото (едва ли ще го осъдят, вече бая е дал тук там и е обещал да слушка и споделя благата). И като прекратят делото сумата отива във фондацията и се получават едни чисти законови парички във фондацията на Пейков… интересно че не се споменава че щи ги върнат на дарителите под някаква форма