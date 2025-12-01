ВАЖНО! Полицията обяви къде ще бъдат КПП-тата за протеста

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов даде разяснения по повод множеството медийни запитвания за предстоящия протест, насрочен за 18:00 ч. пред сградата на Народното събрание. Той подчерта, че Столичната дирекция е напълно подготвена да осигури охраната на масовото мероприятие, което е заявено като мирен протест.

Според Николов в последните дни са се появили призиви за хулигански действия, което налага засилени мерки. Контролно-пропускателни пунктове (КПП) ще бъдат изградени около периметъра на протеста, като на тях ще се извършват щателни проверки на лица с профил на агресивни граждани, добре познати от предишни прояви.

„Разчитаме на гражданската позиция на протестиращите и на организаторите. Очакваме незабавни сигнали за лица, подготвящи или извършващи противоправни действия“, заяви Николов.

Той отправи и апел към Столична община – при евентуална ескалация да бъде издадена заповед за прекратяване на протеста.

„Нямаме нищо против мирно протестиращите граждани, които желаят да изразят позиция чрез мирни действия“, посочи още директорът на СДВР.

Полицейските служители ще следят за опазване на обществения ред преди, по време и след протеста.

Локации на контролно-пропускателните пунктове

КПП-та ще бъдат разположени на следните места:

До комплекса „Ларго“ , откъм бул. „Мария Луиза“

, откъм бул. „Мария Луиза“ Подхода към Конституционния съд , от ул. „Триадица“

, от ул. „Триадица“ Района на ул. „Леге“ и „Съборна“ и изхода от двора на Президентството

Ул. „Княз Александър I-ви“

Бул. „Цар Освободител“ срещу Националната художествена галерия

В Царската градина , зад Националната художествена галерия

, зад Националната художествена галерия Района на ул. „Московска“

Ул. „Сердика“ и ул. „Триадица“

Бул. „Александър Дондуков“ преди кръстовището с ул. „Веслец“

На всички КПП-та полицаите ще проверяват за забранени предмети, включително:

оръжие, пиротехника, палки, боксове и други опасни вещи.