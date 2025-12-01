ВАЖНО! Полицията обяви къде ще бъдат КПП-тата за протеста

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов даде разяснения по повод множеството медийни запитвания за предстоящия протест, насрочен за 18:00 ч. пред сградата на Народното събрание. Той подчерта, че Столичната дирекция е напълно подготвена да осигури охраната на масовото мероприятие, което е заявено като мирен протест.
Според Николов в последните дни са се появили призиви за хулигански действия, което налага засилени мерки. Контролно-пропускателни пунктове (КПП) ще бъдат изградени около периметъра на протеста, като на тях ще се извършват щателни проверки на лица с профил на агресивни граждани, добре познати от предишни прояви.
Той отправи и апел към Столична община – при евентуална ескалация да бъде издадена заповед за прекратяване на протеста.
Полицейските служители ще следят за опазване на обществения ред преди, по време и след протеста.
Локации на контролно-пропускателните пунктове
КПП-та ще бъдат разположени на следните места:
До комплекса „Ларго“, откъм бул. „Мария Луиза“
Подхода към Конституционния съд, от ул. „Триадица“
Района на ул. „Леге“ и „Съборна“ и изхода от двора на Президентството
Ул. „Княз Александър I-ви“
Бул. „Цар Освободител“ срещу Националната художествена галерия
В Царската градина, зад Националната художествена галерия
Района на ул. „Московска“
Ул. „Сердика“ и ул. „Триадица“
Бул. „Александър Дондуков“ преди кръстовището с ул. „Веслец“
На всички КПП-та полицаите ще проверяват за забранени предмети, включително:
оръжие, пиротехника, палки, боксове и други опасни вещи.
