Винетките преминават към евро: какво се променя за шофьорите от 2026 г.

С влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. всички шофьори ще могат да купуват винетки директно в евро чрез дигиталните платформи Vinetki.bg и TollPass.bg. Двете системи са официални партньори на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Националния доставчик на услуги за пътно таксуване, осигурявайки бърза, лесна и сигурна онлайн покупка.
Автоматичен преход към евро
Промяната ще се случи автоматично, без нужда потребителите да извършват допълнителни действия. Официалните цени ще бъдат показвани едновременно в евро и лева, а всички онлайн плащания ще се обработват директно в евро.
Моментът е ключов – през декември и януари изтичат стотици хиляди годишни винетки, затова шофьорите могат да подновят валидността им до 30 дни предварително, особено удобно преди празничните пътувания.
Как ще се купуват винетките в евро?
От 1 януари процесът остава същият:
Платформите автоматично показват цени в евро и лева.
Потребителят избира тип винетка, попълва регистрационния номер, плаща с банкова карта, Google Pay или Apple Pay.
Винетката се активира за секунди.
Не е необходимо ръчно преизчисляване.
Целта е преминаването към еврото да бъде максимално плавно и незабележимо за шофьорите.
Цени на винетките в евро (2026)
(преобразувани по фиксирания курс, без промяна в стойностите)
Уикенд винетка: 5,11 € / 10 лв
Седмична винетка: 7,67 € / 15 лв
Месечна винетка: 15,34 € / 30 лв
Тримесечна винетка: 27,61 € / 57 лв
Годишна винетка: 49,60 € / 97 лв
Еднодневна винетка (от февруари 2025 г.): 4,09 € / 8 лв
Новост: еднодневна винетка от февруари 2025 г.
В страната се въвежда 24-часова винетка, подходяща за кратки пътувания и рядко използвани автомобили. Закупува се предварително или непосредствено преди тръгване, като се избира дата и начален час.
Удобства за потребителите
При въвеждане на имейл се получават автоматични напомняния за изтичаща валидност.
Регистрацията позволява управление на няколко автомобила в един профил – полезно за семейства и фирми.
Възможно е едновременно подновяване на до 30 винетки.
Плащания с Google Pay и Apple Pay гарантират висока сигурност и нулев риск от неправомерни транзакции.
Влизането в еврозоната не променя начина на покупка, а само валутата – от 1 януари 2026 г. винетките ще се плащат директно в евро, с бърза активация и без допълнителни стъпки.
