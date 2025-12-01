Винетките преминават към евро: какво се променя за шофьорите от 2026 г.

С влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. всички шофьори ще могат да купуват винетки директно в евро чрез дигиталните платформи Vinetki.bg и TollPass.bg. Двете системи са официални партньори на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Националния доставчик на услуги за пътно таксуване, осигурявайки бърза, лесна и сигурна онлайн покупка.

- Реклама -

Автоматичен преход към евро

Промяната ще се случи автоматично, без нужда потребителите да извършват допълнителни действия.

Официалните цени ще бъдат показвани едновременно в евро и лева, а всички онлайн плащания ще се обработват директно в евро.

Моментът е ключов – през декември и януари изтичат стотици хиляди годишни винетки, затова шофьорите могат да подновят валидността им до 30 дни предварително, особено удобно преди празничните пътувания.

Как ще се купуват винетките в евро?

От 1 януари процесът остава същият:

Платформите автоматично показват цени в евро и лева .

. Потребителят избира тип винетка , попълва регистрационния номер , плаща с банкова карта , Google Pay или Apple Pay.

, попълва , плаща с , Google Pay или Apple Pay. Винетката се активира за секунди .

. Не е необходимо ръчно преизчисляване.

Целта е преминаването към еврото да бъде максимално плавно и незабележимо за шофьорите.

Цени на винетките в евро (2026)

(преобразувани по фиксирания курс, без промяна в стойностите)

Уикенд винетка : 5,11 € / 10 лв

: Седмична винетка : 7,67 € / 15 лв

: Месечна винетка : 15,34 € / 30 лв

: Тримесечна винетка : 27,61 € / 57 лв

: Годишна винетка : 49,60 € / 97 лв

: Еднодневна винетка (от февруари 2025 г.): 4,09 € / 8 лв

Новост: еднодневна винетка от февруари 2025 г.

В страната се въвежда 24-часова винетка, подходяща за кратки пътувания и рядко използвани автомобили. Закупува се предварително или непосредствено преди тръгване, като се избира дата и начален час.

Удобства за потребителите

При въвеждане на имейл се получават автоматични напомняния за изтичаща валидност.

се получават автоматични за изтичаща валидност. Регистрацията позволява управление на няколко автомобила в един профил – полезно за семейства и фирми.

в един профил – полезно за семейства и фирми. Възможно е едновременно подновяване на до 30 винетки .

на до . Плащания с Google Pay и Apple Pay гарантират висока сигурност и нулев риск от неправомерни транзакции.

Влизането в еврозоната не променя начина на покупка, а само валутата – от 1 януари 2026 г. винетките ще се плащат директно в евро, с бърза активация и без допълнителни стъпки.