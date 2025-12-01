НА ЖИВО
          Винетките преминават към евро: какво се променя за шофьорите от 2026 г.

          Снимка: БГНЕС
          С влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. всички шофьори ще могат да купуват винетки директно в евро чрез дигиталните платформи Vinetki.bg и TollPass.bg. Двете системи са официални партньори на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Националния доставчик на услуги за пътно таксуване, осигурявайки бърза, лесна и сигурна онлайн покупка.

          Автоматичен преход към евро

          Промяната ще се случи автоматично, без нужда потребителите да извършват допълнителни действия.
          Официалните цени ще бъдат показвани едновременно в евро и лева, а всички онлайн плащания ще се обработват директно в евро.

          Моментът е ключов – през декември и януари изтичат стотици хиляди годишни винетки, затова шофьорите могат да подновят валидността им до 30 дни предварително, особено удобно преди празничните пътувания.

          Как ще се купуват винетките в евро?

          От 1 януари процесът остава същият:

          • Платформите автоматично показват цени в евро и лева.
          • Потребителят избира тип винетка, попълва регистрационния номер, плаща с банкова карта, Google Pay или Apple Pay.
          • Винетката се активира за секунди.
          • Не е необходимо ръчно преизчисляване.

          Целта е преминаването към еврото да бъде максимално плавно и незабележимо за шофьорите.

          Цени на винетките в евро (2026)

          (преобразувани по фиксирания курс, без промяна в стойностите)

          • Уикенд винетка: 5,11 € / 10 лв
          • Седмична винетка: 7,67 € / 15 лв
          • Месечна винетка: 15,34 € / 30 лв
          • Тримесечна винетка: 27,61 € / 57 лв
          • Годишна винетка: 49,60 € / 97 лв
          • Еднодневна винетка (от февруари 2025 г.): 4,09 € / 8 лв

          Новост: еднодневна винетка от февруари 2025 г.

          В страната се въвежда 24-часова винетка, подходяща за кратки пътувания и рядко използвани автомобили. Закупува се предварително или непосредствено преди тръгване, като се избира дата и начален час.

          Удобства за потребителите

          • При въвеждане на имейл се получават автоматични напомняния за изтичаща валидност.
          • Регистрацията позволява управление на няколко автомобила в един профил – полезно за семейства и фирми.
          • Възможно е едновременно подновяване на до 30 винетки.
          • Плащания с Google Pay и Apple Pay гарантират висока сигурност и нулев риск от неправомерни транзакции.

          Влизането в еврозоната не променя начина на покупка, а само валутата – от 1 януари 2026 г. винетките ще се плащат директно в евро, с бърза активация и без допълнителни стъпки.

