НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ВМА отбелязва 134 години от основаването си

          0
          2
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Военномедицинската академия чества 134 години от основаването си на официална церемония пред сградата на институцията.

          - Реклама -

          Пред паметника на загиналите медицински чинове бяха поднесени венци и цветя, а церемонията започна с изпълнение на националния химн.

          Сред гостите на събитието присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, представители на Народното събрание, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, както и ръководители на болници и военни структури.

          Исторически пробив: ВМА извърши първите си бъбречни трансплантации Исторически пробив: ВМА извърши първите си бъбречни трансплантации

          След официалната част пред ВМА е предвидено провеждането на тържествено събрание в киносалона на военната болница.

          Исторически поглед
          Основите на Военномедицинската академия са поставени на 1 декември 1891 г., когато влиза в сила заповед на военния министър за създаване на Софийска обща гарнизонна болница.
          Първият началник на новосъздаденото лечебно заведение е д-р Георги Золотович – лекар във Военното училище и един от учредителите на Българския лекарски съюз.

          ВМА празнува 133 г. от създаването си ВМА празнува 133 г. от създаването си

          Военномедицинската академия чества 134 години от основаването си на официална церемония пред сградата на институцията.

          - Реклама -

          Пред паметника на загиналите медицински чинове бяха поднесени венци и цветя, а церемонията започна с изпълнение на националния химн.

          Сред гостите на събитието присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, представители на Народното събрание, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, както и ръководители на болници и военни структури.

          Исторически пробив: ВМА извърши първите си бъбречни трансплантации Исторически пробив: ВМА извърши първите си бъбречни трансплантации

          След официалната част пред ВМА е предвидено провеждането на тържествено събрание в киносалона на военната болница.

          Исторически поглед
          Основите на Военномедицинската академия са поставени на 1 декември 1891 г., когато влиза в сила заповед на военния министър за създаване на Софийска обща гарнизонна болница.
          Първият началник на новосъздаденото лечебно заведение е д-р Георги Золотович – лекар във Военното училище и един от учредителите на Българския лекарски съюз.

          ВМА празнува 133 г. от създаването си ВМА празнува 133 г. от създаването си
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Работната сила застарява — ИСС настоява за нови стратегии в организациите

          Десислава Димитрова -
          На фона на променящата се трудова среда Икономическият и социален съвет (ИСС) поставя акцент върху растящата необходимост от активни политики за управление на поколенията в организациите.
          Свят

          Тръмп срещу щатските регулации на изкуствения интелект: проектът за изпълнителна заповед разделя Вашингтон

          Дамяна Караджова -
          Президент на Америка Доналд Тръмп обмисля да окаже натиск върху отделните щати да прекратят собствените си регулации върху изкуствения интелект.
          Други

          Никулден с дъжд, планините – със сняг: какво време ни очаква

          Дамяна Караджова -
          В началото на новата седмица – в понеделник и вторник сутрин – в равнинните райони ще има условия за мъгли и ниски облаци

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions