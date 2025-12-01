ВМА отбелязва 134 години от основаването си

Военномедицинската академия чества 134 години от основаването си на официална церемония пред сградата на институцията.

Пред паметника на загиналите медицински чинове бяха поднесени венци и цветя, а церемонията започна с изпълнение на националния химн.

Сред гостите на събитието присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, представители на Народното събрание, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, както и ръководители на болници и военни структури.

След официалната част пред ВМА е предвидено провеждането на тържествено събрание в киносалона на военната болница.

Исторически поглед

Основите на Военномедицинската академия са поставени на 1 декември 1891 г., когато влиза в сила заповед на военния министър за създаване на Софийска обща гарнизонна болница.

Първият началник на новосъздаденото лечебно заведение е д-р Георги Золотович – лекар във Военното училище и един от учредителите на Българския лекарски съюз.