ВСУ тестват ново оръжие за противодействие на руските КАБ

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тестват нови оръжия за противодействие на коректируемите авиационни бомби (КАБ) на Русия. Това обявиха от Генералния щаб на ВСУ след месечна среща за развитие на способностите, председателствана от бригаден генерал Алексей Шевченко, предава „Зеркало недели“.

Отбелязва се, че в разузнавателния доклад са описани мерки, предприети от руската армия за повишаване на ефективността на нейните ракети и дронове по време на мащабни удари. Предоставена е и информация за повишаване на способностите за ефективно противодействие на руските удари.

Например, наред с други оръжия, руснаците вече са използвали 138 реактивни дронове „Геран“. Отбелязва се, че повечето от тях са били унищожени от украинската ПВО.

„Освен това, украинските защитници предприемат ефективни мерки за намаляване на ефективността на руските управляеми авиобомби. Тестват се нови оръжия за противодействие на КАБ. През септември-ноември зенитно-ракетните войски на украинските ВВС унищожиха до 100 вражески КАБ“, се казва в изявлението.

На срещата е обсъдено и въвеждането на нови видове оръжия, включително безпилотни летателни апарати – както ударни, така и прехващащи дронове; наземни роботизирани системи; и бойни модули в роботизирани опорни пунктове. Обсъдени са и допълнителни мерки за електронна война.