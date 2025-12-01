Втори рунд: протестите срещу Бюджет 2026 заливат Триъгълника на властта

В района на Триъгълника на властта в София започна вторият протест срещу проектобюджета за 2026 г., съобщава репортер на БГНЕС. Събитието привлича значителен интерес, като около сцената вече са се събрали водещите фигури от ПП–ДБ Кирил Петков и Николай Денков.
Днешното недоволство идва само седмица след първия протест на същото място, който доведе до замразяване на бюджетната процедура и рестартиране на преговорите в рамките на Тристранката.
Организаторите очакват присъствието на представители на различни обществени групи, като протестът се очертава като продължение на растящото напрежение около финансовата рамка за следващата година.
Дай Боже много хора да отидат. Вече не се трае наглостта на управляващите. За 36 г. разпарцаливиха България за да напълнят техните чекмеджета.