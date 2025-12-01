Втори рунд: протестите срещу Бюджет 2026 заливат Триъгълника на властта

В района на Триъгълника на властта в София започна вторият протест срещу проектобюджета за 2026 г., съобщава репортер на БГНЕС. Събитието привлича значителен интерес, като около сцената вече са се събрали водещите фигури от ПП–ДБ Кирил Петков и Николай Денков.

Днешното недоволство идва само седмица след първия протест на същото място, който доведе до замразяване на бюджетната процедура и рестартиране на преговорите в рамките на Тристранката.

Организаторите очакват присъствието на представители на различни обществени групи, като протестът се очертава като продължение на растящото напрежение около финансовата рамка за следващата година.