      понеделник, 01.12.25
          Втори рунд: протестите срещу Бюджет 2026 заливат Триъгълника на властта

          Пламена Ганева

          В района на Триъгълника на властта в София започна вторият протест срещу проектобюджета за 2026 г., съобщава репортер на БГНЕС. Събитието привлича значителен интерес, като около сцената вече са се събрали водещите фигури от ПП–ДБ Кирил Петков и Николай Денков.

          Днешното недоволство идва само седмица след първия протест на същото място, който доведе до замразяване на бюджетната процедура и рестартиране на преговорите в рамките на Тристранката.

          Организаторите очакват присъствието на представители на различни обществени групи, като протестът се очертава като продължение на растящото напрежение около финансовата рамка за следващата година.

          1 коментар

          1. Дай Боже много хора да отидат. Вече не се трае наглостта на управляващите. За 36 г. разпарцаливиха България за да напълнят техните чекмеджета.

