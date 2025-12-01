Задържаха издирвана от Германия жена във Великотърновско

68-годишна жена, обявена за издирване, е била задържана във Великотърновско, съобщиха от полицията.

При проверка на 28 ноември е установено, че жената, която е от Бяла черква, се издирва от властите в Германия във връзка с участие в наказателно производство.

За случая незабавно са уведомени компетентните служби.