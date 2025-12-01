НА ЖИВО
          Крими

          Заплахи с убийство – мъж заплаши кондукторка във влак в София

          Той е осъждан

          Софийска районна прокуратура обвини и задържа 27-годишен мъж, отправил заплахи с нож към длъжностно лице – кондуктор във влак.

          Според събраните до момента доказателства, на 20 ноември сутринта, във влак в района на ж.к. „Захарна фабрика“ в София, обвиняемият е заплашил кондукторката с убийство, докато тя изпълнявала служебните си задължения. Мъжът извадил нож, насочил го към нея и заявил:
          „Остави ме намира, всичките ще ви заколя и ще ви приключа.“

          По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което законът предвижда лишаване от свобода до пет години и глоба от 500 до 2000 лева.

          С постановление на прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан и е приведен пред Софийски районен съд, който му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Решението подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

