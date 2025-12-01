НА ЖИВО
          Започва дарителска кампания за Любо Пенев

          Снимка: Facebook
          Близките на Любослав Пенев откриха дарителска сметка за лечението на нападателя, за когото стана ясно през последните часове, че страда от много тежко заболяване и ще се лекува в Германия. Лекарите в момента не могат да приложат химиотерапия, защото организмът му е силно изтощен.

          „Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.“

          От съпругата

          Нашата дарителска сметка:
          BG52BUIN95611000776024
          Кристина Юлиянова Мицева

          Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

