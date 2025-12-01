Започва дарителска кампания за Любо Пенев

Близките на Любослав Пенев откриха дарителска сметка за лечението на нападателя, за когото стана ясно през последните часове, че страда от много тежко заболяване и ще се лекува в Германия. Лекарите в момента не могат да приложат химиотерапия, защото организмът му е силно изтощен.
- Реклама -
„Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.“
Основание:Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев
Близките на Любослав Пенев откриха дарителска сметка за лечението на нападателя, за когото стана ясно през последните часове, че страда от много тежко заболяване и ще се лекува в Германия. Лекарите в момента не могат да приложат химиотерапия, защото организмът му е силно изтощен.
- Реклама -
„Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.“