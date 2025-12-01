Затвори родилното отделение в Севлиево

От днес единственото родилно отделение в Севлиево официално спира работа.

Причината е острият недостиг на лекари. Ръководството на лечебното заведение изразява надежда, че скоро ще бъдат привлечени нови специалисти, за да може дейността на отделението да бъде възстановена възможно най-скоро.

„Родилното отделение преустановява временно дейността си и това сме информирали РЗИ поради кадрови дефицит. Единият лекар се разболя, а другият напусна, и остана само един, който е изправен пред невъзможност да поддържа график.“, заяви д-р Цеков.

До привличане на лекари ражданията в региона ще бъдат пренасочвани към други болници.