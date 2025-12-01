Затвори родилното отделение в Севлиево

От днес единственото родилно отделение в Севлиево официално спира работа.
Причината е острият недостиг на лекари. Ръководството на лечебното заведение изразява надежда, че скоро ще бъдат привлечени нови специалисти, за да може дейността на отделението да бъде възстановена възможно най-скоро.
До привличане на лекари ражданията в региона ще бъдат пренасочвани към други болници.
