      понеделник, 01.12.25
          Затвори родилното отделение в Севлиево

          Снимка: PA Media
          От днес единственото родилно отделение в Севлиево официално спира работа.

          Причината е острият недостиг на лекари. Ръководството на лечебното заведение изразява надежда, че скоро ще бъдат привлечени нови специалисти, за да може дейността на отделението да бъде възстановена възможно най-скоро.

          „Родилното отделение преустановява временно дейността си и това сме информирали РЗИ поради кадрови дефицит. Единият лекар се разболя, а другият напусна, и остана само един, който е изправен пред невъзможност да поддържа график.“,

          заяви д-р Цеков.

          До привличане на лекари ражданията в региона ще бъдат пренасочвани към други болници.

