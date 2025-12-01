НА ЖИВО
          Здравето няма цвят: Левски подкрепи Любо Пенев и Боби Михайлов

          "Пред здравето и живота всичко останало отстъпва - клубните пристрастия, цветовете и емблемите нямат никакво значение" - заявиха "сините"

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          От Левски излязоха с официално съобщение, в което изразяват своята подкрепа към две от най-големите легенди на футбола у нас – Боби Михайлов и Любо Пенев. Както е известно двамата се борят с тежки здравословни проблеми.

          Пълното съобщение от ръководството на „сините“ гласи:

          „Пред здравето и живота всичко останало отстъпва – клубните пристрастия, цветовете и емблемите нямат никакво значение. Последните дни са тежки за българския футбол. Един от най-великите вратари в историята на “Левски” и българския футбол, Борислав Михайлов, преминава през сериозно изпитание, а легендарният нападател на ЦСКА и България Любослав Пенев също води своя трудна лична битка.

          ПФК “Левски” иска да изрази пълната си подкрепа и към двамата и да им пожелае пълно възстановяване. Сигурни сме, че мислите на цяла футболна България са с вас. Вярваме, че ще намерите сили да спечелите и този най-важен и труден мач, както сте го правили безброй пъти на терена.

          Кураж, легенди!“

