Зеленски: „Европа не може да бъде оставена извън възстановяването“

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не смята за справедливо европейските съюзници да бъдат изключени от преговорите за възстановяването на Украйна, докато усилията за уреждане на войната с Русия навлизат в по-активна фаза. Коментарът беше направен по време на пресконференция в Париж заедно с френския президент Еманюел Макрон.
Зеленски подчерта, че темата за финансирането и реконструкцията на страната не може да бъде отделена от европейските партньори, тъй като именно Европа разполага с голяма част от средствата и инструментите за възстановяване.
Изказването идва на фона на засилени дипломатически контакти между Киев и западните съюзници и увеличаваща се международна дискусия за бъдещата архитектура на сигурността и икономическата стабилност след войната. Зеленски подчерта, че европейската позиция остава ключова за всяко устойчиво решение и за бъдещото възстановяване на страната.
отиде при макарона, чу се с инглезите и айде старата песен на ново! Тия чудеса ще направят да няма договореност и войнята да си продължава. Помнете, че след тая война ще има много нови свръх богати фамилии.. кове се новата световна „аристокрация“