Зеленски: „Европа не може да бъде оставена извън възстановяването“

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не смята за справедливо европейските съюзници да бъдат изключени от преговорите за възстановяването на Украйна, докато усилията за уреждане на войната с Русия навлизат в по-активна фаза. Коментарът беше направен по време на пресконференция в Париж заедно с френския президент Еманюел Макрон.

Зеленски подчерта, че темата за финансирането и реконструкцията на страната не може да бъде отделена от европейските партньори, тъй като именно Европа разполага с голяма част от средствата и инструментите за възстановяване.

„Трудно е да се приемe подобно развитие. Не изглежда честно Европа да бъде оставена извън разговорите, при положение че ресурсите са именно там“, заяви украинският лидер.

Изказването идва на фона на засилени дипломатически контакти между Киев и западните съюзници и увеличаваща се международна дискусия за бъдещата архитектура на сигурността и икономическата стабилност след войната. Зеленски подчерта, че европейската позиция остава ключова за всяко устойчиво решение и за бъдещото възстановяване на страната.