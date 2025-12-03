1500 души с увреждания получиха високотехнологични помощни средства безплатно

Общо 1488 хора с увреждания вече са получили високотехнологични помощни средства безплатно по проект на Министерството на труда и социалната политика, финансиран чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. На 2061 души пък са издадени удостоверения за получаването им – средства, които държавата предоставя за първи път.

Сред помощните устройства са модулни протези, изработвани индивидуално, умни очила с изкуствен интелект, вертикализиращи инвалидни колички, електрически мотор за количка, брайлов компютър, специализиран софтуер и други иновативни решения. Те дават възможност на хората с увреждания да водят по-самостоятелен, активен и пълноценен живот – да се обучават, да работят, да спортуват и да поддържат социални контакти.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов подчерта значението на проекта:

„Нашата задача – на цялото общество, е да направим така, че хората с увреждания да имат все по-голяма възможност за пълноценна интеграция.“

Той припомни, че по негово предложение през пролетта беше променен начинът на предоставяне на високотехнологичните помощни средства – вече самият човек избира най-подходящото устройство и фирмата доставчик.

Министерството представи и историите на трима души, чиито животи проектът вече е променил:

Хриси Пачалова – незряща преподавателка по пеене, получила умни очила, които ѝ помагат да се ориентира, да чете етикети и табели.

– незряща преподавателка по пеене, получила умни очила, които ѝ помагат да се ориентира, да чете етикети и табели. Александър Севиля – моряк, загубил крака си в инцидент, днес ортопедичен техник. Новата микропроцесорна протеза му позволява да работи, да спортува и да бъде активен родител.

– моряк, загубил крака си в инцидент, днес ортопедичен техник. Новата микропроцесорна протеза му позволява да работи, да спортува и да бъде активен родител. Сергей Сергеев – прикован в инвалидна количка след инцидент преди 30 години. Електрическият мотор за количка му дава свобода на придвижване и възможност да изпълнява повече ежедневни задачи.

Проектът продължава да разширява обхвата си, като очакванията са още стотици хора да получат модерни помощни средства през следващите месеци.