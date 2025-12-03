НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          1500 души с увреждания получиха високотехнологични помощни средства безплатно

          2
          66
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Общо 1488 хора с увреждания вече са получили високотехнологични помощни средства безплатно по проект на Министерството на труда и социалната политика, финансиран чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. На 2061 души пък са издадени удостоверения за получаването им – средства, които държавата предоставя за първи път.

          - Реклама -

          Сред помощните устройства са модулни протези, изработвани индивидуално, умни очила с изкуствен интелект, вертикализиращи инвалидни колички, електрически мотор за количка, брайлов компютър, специализиран софтуер и други иновативни решения. Те дават възможност на хората с увреждания да водят по-самостоятелен, активен и пълноценен живот – да се обучават, да работят, да спортуват и да поддържат социални контакти.

          Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов подчерта значението на проекта:

          „Нашата задача – на цялото общество, е да направим така, че хората с увреждания да имат все по-голяма възможност за пълноценна интеграция.“

          Той припомни, че по негово предложение през пролетта беше променен начинът на предоставяне на високотехнологичните помощни средства – вече самият човек избира най-подходящото устройство и фирмата доставчик.

          Министерството представи и историите на трима души, чиито животи проектът вече е променил:

          • Хриси Пачалова – незряща преподавателка по пеене, получила умни очила, които ѝ помагат да се ориентира, да чете етикети и табели.
          • Александър Севиля – моряк, загубил крака си в инцидент, днес ортопедичен техник. Новата микропроцесорна протеза му позволява да работи, да спортува и да бъде активен родител.
          • Сергей Сергеев – прикован в инвалидна количка след инцидент преди 30 години. Електрическият мотор за количка му дава свобода на придвижване и възможност да изпълнява повече ежедневни задачи.

          Проектът продължава да разширява обхвата си, като очакванията са още стотици хора да получат модерни помощни средства през следващите месеци.

          Общо 1488 хора с увреждания вече са получили високотехнологични помощни средства безплатно по проект на Министерството на труда и социалната политика, финансиран чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. На 2061 души пък са издадени удостоверения за получаването им – средства, които държавата предоставя за първи път.

          - Реклама -

          Сред помощните устройства са модулни протези, изработвани индивидуално, умни очила с изкуствен интелект, вертикализиращи инвалидни колички, електрически мотор за количка, брайлов компютър, специализиран софтуер и други иновативни решения. Те дават възможност на хората с увреждания да водят по-самостоятелен, активен и пълноценен живот – да се обучават, да работят, да спортуват и да поддържат социални контакти.

          Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов подчерта значението на проекта:

          „Нашата задача – на цялото общество, е да направим така, че хората с увреждания да имат все по-голяма възможност за пълноценна интеграция.“

          Той припомни, че по негово предложение през пролетта беше променен начинът на предоставяне на високотехнологичните помощни средства – вече самият човек избира най-подходящото устройство и фирмата доставчик.

          Министерството представи и историите на трима души, чиито животи проектът вече е променил:

          • Хриси Пачалова – незряща преподавателка по пеене, получила умни очила, които ѝ помагат да се ориентира, да чете етикети и табели.
          • Александър Севиля – моряк, загубил крака си в инцидент, днес ортопедичен техник. Новата микропроцесорна протеза му позволява да работи, да спортува и да бъде активен родител.
          • Сергей Сергеев – прикован в инвалидна количка след инцидент преди 30 години. Електрическият мотор за количка му дава свобода на придвижване и възможност да изпълнява повече ежедневни задачи.

          Проектът продължава да разширява обхвата си, като очакванията са още стотици хора да получат модерни помощни средства през следващите месеци.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Политика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          Владимир Висоцки -
          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на...

          2 КОМЕНТАРА

          2. Безплатно? При 10 милиарда на година за любимите ви престъпни ,,пътеки“? При 40 милиарда нов престъпен дълг за две години? Вожде гуцанОФФ, по коя математика са безплатни?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions