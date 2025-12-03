225-ти отделен щурмови полк (ОЩП) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), под командването на Героя на Украйна Олег Ширяев „Сирко“, е предотвратил превземането на Гуляйполе руската армия и продължава да отблъсква атаките й, предава УНИАН.

През последните 24 часа руснаците са се опитали да пробият отбраната на града 18 пъти, но всички опити са били неуспешни. „Фронтът се държи благодарение на хора, които си вършат работата много професионално“, казва войникът и блогър Кирил Сазонов за 225-ти ОЩП и неговия командир.

Известно е, че полкът е бил предислоциран в сектора на отбраната на Гуляйполе от друго направление, когато ситуацията на фронта се е приближила до критична. Според аналитичния проект Deep State, руснаците са успели да проникнат във фланговете и тила на украинските части.

„През целия ноември имаше невероятен натиск на това направление. Руснаците се опитваха да превземат Гуляйполе, за да отворят пътя към Запорожие. В крайна сметка една от нашите бригади не издържа и се оттегли хаотично. Окупаторите се готвят да влязат в града“, отбеляза Сазонов.

Ситуацията е била стабилизирана благодарение на действията на 225-ти щурмов полк, който заедно с механизирана бригада оперативно е създал нова линия на отбраната.

Сазонов също припомни, че това не е първият път, в който 225-ти отделен щурмов полк спасява положението: „Така беше и при Авдеевка, където 225-ти държеше „пътя на живота“ за нашата армия. Случи се и близо до Часов Яр, където 225-ти задържаше руснаците. Те бяха сред първите, които влязоха в Курска област. Командирът на 225-ти ОЩП, Героят на Украйна Олег Ширяев („Сирко“), води хората си с желязна ръка, демонстрирайки готовността им да изпълняват трудни мисии. Отново и отново“.

Гуляйполе остава под контрола на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Припомняме, че 225-ти полк преди това освободи селата Андреевка и Кондратовка в Сумска област и Панковка в Донецка област, както и води активни бойни действия на Курско направление.