Киев няма да се съгласи на никакви компромиси към Русия по въпросите на суверенитета и промяна на границите. Това заяви министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха, цитиран от „Страна“.
- Реклама -
По думите му, министрите на външните работи на страните членки на НАТО са подкрепили тази позиция на заседанието си в Брюксел.
Припомняме, че планът за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп предвижда изискване към Украйна да изтегли войските си от територията на цялата Донецка област, както и признание на Крим за част от Русия.
Киев няма да се съгласи на никакви компромиси към Русия по въпросите на суверенитета и промяна на границите. Това заяви министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха, цитиран от „Страна“.
- Реклама -
По думите му, министрите на външните работи на страните членки на НАТО са подкрепили тази позиция на заседанието си в Брюксел.
Припомняме, че планът за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп предвижда изискване към Украйна да изтегли войските си от територията на цялата Донецка област, както и признание на Крим за част от Русия.
Все едно , че някой ще го пита този олигофрен !
Всичко това щеше да е супер, ако Украйна все пак имаше някакъв суверенитет, който да пази, а не беше толкова послушна пионка на Урсулището и урсулищата, че да влезе във война, да загуби 1/4 от територията си и половината си население, което беше или избито в името на маниакално геноцидните войни на Зелю, Урсулището и урсулищата срещу Русия,или принудено да бяга от Украйна, за да не бъде избито в името на маниакално геноцидните войни срещу Русия на Зелю, Урсулището и урсулищата.
Когато Киев стане руски какво и от къде ще казва?
Хохли гадни!
Бой до последния укро фашист! И техните ментори!
Приятно измиране тогава.
Слава на Украйна!
Ivelina Sotirova бегай помага, миси! Докато комико фашиста пазарува имоти!
Зорница Маринова , Русия скоро ще се разпадне и всички копейки ще умирате от глад.
Това го твърдяхте фашистите и през 2022г
На фроната са спират руснаците не да карат Бугати -та в европа
Насрани,ама аслани !
Само така, докато ви изтрият от лицето на земята фашаги, а оцелелите сиромаси ще се завърнат към Руските си корени
Какъв българин си ти, путинофил безроден
Не е украинец като тебе
Сибиха вече в гъзът ти го набиха, укроизрод!