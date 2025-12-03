Андрий Сибиха отсече: Украйна няма да прави компромиси по въпросите на суверенитета и промяна на границите

Киев няма да се съгласи на никакви компромиси към Русия по въпросите на суверенитета и промяна на границите. Това заяви министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха, цитиран от „Страна“.

По думите му, министрите на външните работи на страните членки на НАТО са подкрепили тази позиция на заседанието си в Брюксел.

Припомняме, че планът за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп предвижда изискване към Украйна да изтегли войските си от територията на цялата Донецка област, както и признание на Крим за част от Русия.