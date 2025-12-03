НА ЖИВО
          Арх. Иван Шишков: Мнозинството в НС не се съобразява с правото в България

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Мнозинството в НС не се съобразява с правото в България.“

          Това каза бившият регионален министър архитект Иван Шишков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Думите на архитект Шишков дойдоха във връзка с отказа на бившия вече председател на Народното събрание доцент Наталия Киселова да постави на гласуване искането на държавния глава за провеждане на референдум за за запазването на лева. Преди две седмици Конституционният съд се произнесе в посока на това, че Киселова е била длъжна да поиска такова гласуване. По думите на госта днешното гласуване по темата е закъсняло.

          „Народното събрание е това, което трябва да защитава първо правото. Това е цялостното отношение на държавата и на мнозинството изобщо към правото. Това гласуване можеше да се случи и преди шест месеца, най-вероятно щеше да е същото, но тогава беше грубо погазено правото“, каза още гостът.

