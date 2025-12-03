Арх. Иван Шишков: Мнозинството в НС не се съобразява с правото в България

„Мнозинството в НС не се съобразява с правото в България.“

Това каза бившият регионален министър архитект Иван Шишков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Думите на архитект Шишков дойдоха във връзка с отказа на бившия вече председател на Народното събрание доцент Наталия Киселова да постави на гласуване искането на държавния глава за провеждане на референдум за за запазването на лева. Преди две седмици Конституционният съд се произнесе в посока на това, че Киселова е била длъжна да поиска такова гласуване. По думите на госта днешното гласуване по темата е закъсняло.