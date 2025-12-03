Аталанта на 1/4-финал за Купата на Италия

Аталанта продължи уверения си поход в турнира за Купата на Италия, след като разби Дженоа с 4:0 на „Гевис Стейдиъм“ в Бергамо в осминафинален двубой.

Берат Джимсити откри резултата още в 19-ата минута, давайки спокойствие на домакините. В началото на втората част Мартен де Роон удвои, а играта на Аталанта стана още по-освободена.

В 82-ата минута Марио Пашалич направи 3:0 след прецизно завършване, а в добавеното време Онест Аханор оформи крайното 4:0.

С победата Аталанта се класира за четвъртфиналите, където я очаква тежко гостуване на Ювентус.