Съобщенията за руски пробив в град Лиман са неверни и лъжа на висшето командване на руската армия. Това се посочва в изявление на Трети армейски корпус („Азов“) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Telegram, предава УНИАН. В него се отбелязва, че началникът на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов е докладвал на президента Владимир Путин за „руски пробив в Донецка област“, ​​където части от 63-та и 60-та отделна механизирана бригада на Трети армейски корпус държат фронтовата линия.

„Частите на корпуса отблъскват приблизително 40 вражески атаки на ден на подстъпите към Лиман и предотвратяват навлизането на врага в града“, заяви командирът на корпуса бригаден генерал Андрей Билецки.

Според корпуса, през последния месец руските сили са извършили дузина опити за инфилтрация на малки групи в покрайнините на града, но всички са били елиминирани или заловени.

„Един от пленените руснаци благодари на руски военен кореспондент за това, че е разкрил позициите им в Telegram. Нашите войници бързо локализираха врага. Част от групата беше унищожена на място, а той имаше късмет да бъде заловен“, се казва в изявлението.

Полковник Павел Юрчук, командир на 63-та отделна механизирана бригада, добави, че за четири години началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Герасимов е „изгорил“ армията си, като не е успял да поеме контрол над нито един украински регион.

„Следователно, докато нашите части пресичат в зародиш всякакви опити на Руската федерация да се приближи до Лиман, той докладва на Путин за несъществуващи успехи“, подчерта Юрчук.

„Азов“ уверяват, че продължават да държат отбранителната линия на заеманите от тях линии.