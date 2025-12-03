„Азов“ за пробива на руснаците при Лиман: Дори не могат да влязат в града

Съобщенията за руски пробив в град Лиман са неверни и лъжа на висшето командване на руската армия. Това се посочва в изявление на Трети армейски корпус („Азов“) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Telegram, предава УНИАН. В него се отбелязва, че началникът на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов е докладвал на президента Владимир Путин за „руски пробив в Донецка област“, където части от 63-та и 60-та отделна механизирана бригада на Трети армейски корпус държат фронтовата линия.
„Частите на корпуса отблъскват приблизително 40 вражески атаки на ден на подстъпите към Лиман и предотвратяват навлизането на врага в града“, заяви командирът на корпуса бригаден генерал Андрей Билецки.
Според корпуса, през последния месец руските сили са извършили дузина опити за инфилтрация на малки групи в покрайнините на града, но всички са били елиминирани или заловени.
„Един от пленените руснаци благодари на руски военен кореспондент за това, че е разкрил позициите им в Telegram. Нашите войници бързо локализираха врага. Част от групата беше унищожена на място, а той имаше късмет да бъде заловен“, се казва в изявлението.
Полковник Павел Юрчук, командир на 63-та отделна механизирана бригада, добави, че за четири години началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Герасимов е „изгорил“ армията си, като не е успял да поеме контрол над нито един украински регион.
„Следователно, докато нашите части пресичат в зародиш всякакви опити на Руската федерация да се приближи до Лиман, той докладва на Путин за несъществуващи успехи“, подчерта Юрчук.
„Азов“ уверяват, че продължават да държат отбранителната линия на заеманите от тях линии.
Ха ха скоро тия азоци ще бъдат зачислени в подземния полк на Бандера щот са мноУ яки хи хи)))))
Война на източване на ресурсите и да фалират и държавите които стоят зад Киев , е целта на този етап в Москва . Как си го мислите , че нямат достатъчно мощни бомби с които да заличават населени места.Няма да остане нито селище нито Азов . Но така ще предизвикат бързи преговори за мир и Европа няма да е в финансова криза
Нацистите от Азов ги чака трибунал, които оцелеят, разбира се.
Теб какво те “ грее“?
Трябва Нюрнберг за Зеленски и Азов
Трябва им Нюрнберг за Зеленски и Азов
Трябва им Нюрнберг за Зеленски и Азов
😂😂😂😂
Не са решили, не са влезли!И неговия ред ще дойде!Всичко по реда си!
Засега руските военни са решили само да измират без смисъл, при това по план, нали?
А фашистите са беэсмъртни ли ви каза вселенски
Не са искали ,защото нищо не зависи от вас.
Вие мишоци по-скоро се скрийте, както обикновено правите , защото самите украинци ще ви пометат , както и гнусното подобие на човек зелски…
Тези говорят от отвъдното?
Тук може да баламосвате само добитъкът ! 🤣🤣🤣🤣
Тези от Азов да се молят да не ги пленят за втори път руснаците, защото размяна повече няма да има, ще си доизживеят живота в обширните сибирски полета….💤💤💤
Съмнявам се дали ще им се отдаде…..
Да, те лъжат за всичко. По трима с една пушка, ракетите им свършиха на третия месец, чиповете от перални и микровълнови вземат че изостанали … Абе много зле са тия
Да бе и аз все слушам,че руснаците всичко им свършило а те все нови и нови оръжия вадят , странна работа е това .
На кой да вярвам освен на фактите а не на ментета азовци .
Да, те лъжат за всичко. По трима с една пушка, ракетите им свършиха на третия месец, чиповете от перални и микровълнови вземат че изостанали … Абе много зле са тия
Те за всеки град така си бъбрят,ама накрая….идват руснаците
То нямаше и руснаци в центъра на Покровск, а вчера тотално градът беше зачистен от хохлите
Скоро
Те така говориха и за Купянск и за Покровск ама вече са руски следващият град който ще падне е Мирноград след това Северск и чак тогава ще дойде ред за Гуляйполе и Красни Лиман
в Азовстал фашистите чакаха чакаха.. ама накрая излязоха от дупките с дигнати ръце и събути гащи и се молиха за пощада
Тия украинци освен че много крадат много и лъжат, но то си е за тяхна сметка, лъжат себе си най вече
Ще спокойно ще даже и ще …
Ще, ще!
О да, изобщо. Навоз
Един слънцепек и отиват където пожелаят!!!!
Да не се притесняват. Ще влязат
Fuck off nazis🤮
Браво АЗОВ !!! Герои!
Мноо си проZт.
Видяхме какви герои са в Азовстал
Хахахха, тея Азов никой не им вярва, тея страхливци първи бягат като стане напечено
И как да стане наречено, когато срещу тях няма добре екипирани американци?
Изчакайте да видите какво ще стане преди да се радвате