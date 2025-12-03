НА ЖИВО
          „Българо-американска кредитна банка“ придобива „Токуда Банк“

          Снимка: БГ НЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Българската народна банка одобрява придобиването на „Токуда Банк“ от „Българо-американска кредитна банка“, която е собственост на Цветелина Бориславова, предаде БГНЕС.

          Решението е взето на днешното заседание на УС на БНБ. Става дума за предварително одобрение, с което БАКБ пряко придобива квалифицирано дялово участие, което надхвърля прага от 50 на сто от акциите от капитала и правата на глас в „Токуда Банк“  

          С това националната ни банка изпълнява инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ). 

          „След установяването на режима на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм, считано от 1 октомври 2020 г., ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции при съответното взаимодействие с БНБ“, се казва в съобщение на централната ни банка.

