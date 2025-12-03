Български пощи започнаха продажбата на стартови комплекти с евромонети

От днес във всички станции на „Български пощи“ могат да бъдат закупени стартови комплекти с български евромонети, предназначени за гражданите преди въвеждането на еврото.
Всеки комплект съдържа 42 монети с обща номинална стойност 10 евро и 23 евроцента. Разпределението е следното:
- 9 монети по 2 евроцента
- 7 монети по 5 евроцента
- 6 монети по 20 евроцента
- по 5 монети от 1 евро и 2 евро – по два броя от вид
Едно физическо лице може да закупи до два комплекта, а цената на всеки е 20 лева.
Само лева
Не ни трябват, дръжте си ги. За българския ЛЕВ!..
Не ги купувайте няма да ви трябват
Rosica Nikolova ти с рубли ли мислиш да плащаш?🤣🤣🤣🤣🤣
Bruty Brutev не с лева както до сега ати щом искаш Евро и сега не са забранени имай си
Rosica Nikolova имаш още 3 седмици да се си харчиш милионите левове,след това само на Монополи вкъщи с децата
Rosica Nikolova Те и циганите така не си събирали дърва, когато им казали, че септември ще бъде май. После съжалявали.
Драголюба Драганова ти не бери грижа за циганите а си вижте крадците в Парламента и после си събирайте Евро монети да имате че е много важно от радост не сте спали Еврозаплати са имате Евро Ганьо да ви пуснат
Вия дето искате Евро сте за психятър а не ния дето си искаме Лева продажници продадъхте си Държавата да сте Европейци смешници
Rosica Nikolova Бабо, на 1-ви януари като ти върнат евро в магазина, да не припаднеш? 🙂
Pavel Cho няма чедо ще връщат левове гледай ти а не припаднеш понеже ще очакваш Евро
Rosica Nikolova Да се обзаложим, че еврото става основна валута у нас след 01.01.2026?
Драголюба Драганова Браво позна печелиш 1 0000 Евро Бай Ганьо ще взима заплата в Евро радоста голяма
Rosica Nikolova Албанският реотан също загрява.
За българския Лев!!!
Росица Петкова До 31.01.01 2026 година!
Росица Петкова свърши в българския лев.
Росица Петкова За Еврото
не ги щем
Goran Dzhambazov Щеш нещеш евро ще е !
Goran Dzhambazov Е на майкати сина!
Nikolay Svilenov помиярите безродници искат гейрото, аз не
Goran Dzhambazov Проблемът е твой! Изтегли си спестяванията в левове и си ги дръж!
Goran Dzhambazov Ами работи си с това,което искаш. Докато можеш
Зика Зиков постоянно търся всякакви решения на мафията и балъците в бг…
Goran Dzhambazovтова че ти не ги щеш,не значи че другите не ги искат!
Еврото е факт,свиквайте!
Malamov Buryan не съм само аз дето не го искам, ние истинските българи сме така и сме повече от вас помиярите безродници. Факт е само това че се опитват да ни го натресат насила по незаконен начин.