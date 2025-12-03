Български пощи започнаха продажбата на стартови комплекти с евромонети

От днес във всички станции на „Български пощи“ могат да бъдат закупени стартови комплекти с български евромонети, предназначени за гражданите преди въвеждането на еврото.

Всеки комплект съдържа 42 монети с обща номинална стойност 10 евро и 23 евроцента. Разпределението е следното:

9 монети по 2 евроцента

7 монети по 5 евроцента

6 монети по 20 евроцента

по 5 монети от 1 евро и 2 евро – по два броя от вид

Едно физическо лице може да закупи до два комплекта, а цената на всеки е 20 лева.