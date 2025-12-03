НА ЖИВО
          Български пощи започнаха продажбата на стартови комплекти с евромонети

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          От днес във всички станции на „Български пощи“ могат да бъдат закупени стартови комплекти с български евромонети, предназначени за гражданите преди въвеждането на еврото.

          Всеки комплект съдържа 42 монети с обща номинална стойност 10 евро и 23 евроцента. Разпределението е следното:

          • 9 монети по 2 евроцента
          • 7 монети по 5 евроцента
          • 6 монети по 20 евроцента
          • по 5 монети от 1 евро и 2 евро – по два броя от вид

          Едно физическо лице може да закупи до два комплекта, а цената на всеки е 20 лева.

          33 КОМЕНТАРА

              • Rosica Nikolova имаш още 3 седмици да се си харчиш милионите левове,след това само на Монополи вкъщи с децата

            • Rosica Nikolova Те и циганите така не си събирали дърва, когато им казали, че септември ще бъде май. После съжалявали.

              • Драголюба Драганова ти не бери грижа за циганите а си вижте крадците в Парламента и после си събирайте Евро монети да имате че е много важно от радост не сте спали Еврозаплати са имате Евро Ганьо да ви пуснат

            • Вия дето искате Евро сте за психятър а не ния дето си искаме Лева продажници продадъхте си Държавата да сте Европейци смешници

