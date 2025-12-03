НА ЖИВО
          Белгия отхвърли плана на ЕС за изземване на замразените руски активи още преди публикуването му

          Белгия отхвърли плана на Европейската комисия за „репарационен заем“ за Украйна от замразените руски активи още преди да бъде обнародван, съобщава Bloomberg.

          „Текстът, който Комисията ще представи днес, не отговаря задоволително на нашите опасения. Неприемливо е да се пилеят пари и да ни оставят сами на риск. Вратите ни винаги са били и остават отворени, но сме обезпокоени от чувството, че не сме били чути. Нашите опасения се игнорират“, заяви външният министър Максим Прево.

          „Вариантът с репарационния заем е най-лошият от всички, тъй като е по-рисков от всякога… Схемата за компенсационни заеми е изпълнена с икономически, финансови и правни рискове. Това обяснява защо продължаваме да настояваме за естествен източник на финансиране“, добави първият дипломат на Брюксел.

          Вместо това Прево призова ЕС да вземе пари назаем, за да обезпечи заема.

          Bloomberg съобщава, че сега изглежда съмнително дали средствата ще бъдат договорени до 18 декември, както е планирано.

          3 КОМЕНТАРА

          1. Ще го отхвърли, защото и там има все още умни хора и не им дреме за това , какво иска Урсула !

          3. Ще ги връщат нашите деца,внуци и правнуци! А ЕС и Усрайна крадат!
            Някой пикаят в златни тоалетни,други си купуват вили и къщи,апартаменти за наша сметка! Нали знаете:“ не е луд този дето яде баницата ,а този дето му я дава’!
            На Бойко “ клуба на богатите “ или клуба на баламите!

