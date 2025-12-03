Блокада на „Кулата“ заради масовия протест на гръцките фермери

Преминаването през ГКПП „Кулата“ е напълно преустановено от българска страна, като на място има засилено полицейско присъствие. В резултат вече се е образувала дълга опашка от леки коли и тежкотоварни камиони.
Шофьор на един от камионите разказва, че полицаи са го информирали, че преминаването е невъзможно поради протеста на гръцките фермери.
По-рано гръцките медии съобщиха, че недоволството на земеделските производители и животновъдите се разширява с нови блокади по главни пътища, подсилени с трактори и земеделска техника. Според държавната телевизия ЕРТ, в района на Тесалия вече са разположени над 4000 машини, а от днес има и нова блокада край Трикала.
Блокирани остават ключови пътни артерии – магистралата Солун – Атина при Малгара и Лариса, пътят E65 при Кардица, както и магистралата Егнатия при Комотини. На места властите са осигурили алтернативни маршрути.
Протестиращите земеделци от Серес заявиха намерение около обяд да блокират и граничния пункт Промахон, разположен срещу Кулата на българо-гръцката граница.
Така се прави протести! Затваря се всичко и блокират държавата, докато им се изпълнят исканията! А нас ни е страх! Щом сме заедно всички, никой неможе да ни направят нищо!
Снежана Първанова По -добре
Да блокираме Трафика,,
Зад всички протести в Гърция стоят синдикатите
Ivanka Shushuteva-Djamulova в България няма такива.има само на книга.
Ivanka Shushuteva-Djamulova Зад всички протести седят Гърците !!!
Така се правят протести !!!