Блокада на „Кулата“ заради масовия протест на гръцките фермери

Преминаването през ГКПП „Кулата“ е напълно преустановено от българска страна, като на място има засилено полицейско присъствие. В резултат вече се е образувала дълга опашка от леки коли и тежкотоварни камиони.

Шофьор на един от камионите разказва, че полицаи са го информирали, че преминаването е невъзможно поради протеста на гръцките фермери.

По-рано гръцките медии съобщиха, че недоволството на земеделските производители и животновъдите се разширява с нови блокади по главни пътища, подсилени с трактори и земеделска техника. Според държавната телевизия ЕРТ, в района на Тесалия вече са разположени над 4000 машини, а от днес има и нова блокада край Трикала.

Блокирани остават ключови пътни артерии – магистралата Солун – Атина при Малгара и Лариса, пътят E65 при Кардица, както и магистралата Егнатия при Комотини. На места властите са осигурили алтернативни маршрути.

Протестиращите земеделци от Серес заявиха намерение около обяд да блокират и граничния пункт Промахон, разположен срещу Кулата на българо-гръцката граница.