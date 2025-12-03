НА ЖИВО
      петък, 05.12.25
          Блокада на „Кулата" заради масовия протест на гръцките фермери

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Преминаването през ГКПП „Кулата“ е напълно преустановено от българска страна, като на място има засилено полицейско присъствие. В резултат вече се е образувала дълга опашка от леки коли и тежкотоварни камиони.

          Шофьор на един от камионите разказва, че полицаи са го информирали, че преминаването е невъзможно поради протеста на гръцките фермери.

          Откриха 11 мигранти в метален сандък в кола на Кулата Откриха 11 мигранти в метален сандък в кола на Кулата

          По-рано гръцките медии съобщиха, че недоволството на земеделските производители и животновъдите се разширява с нови блокади по главни пътища, подсилени с трактори и земеделска техника. Според държавната телевизия ЕРТ, в района на Тесалия вече са разположени над 4000 машини, а от днес има и нова блокада край Трикала.

          Блокирани остават ключови пътни артерии – магистралата Солун – Атина при Малгара и Лариса, пътят E65 при Кардица, както и магистралата Егнатия при Комотини. На места властите са осигурили алтернативни маршрути.

          Нелегален трафик през България: ТИР с 7 китайци в тайно укритие арестуван на Кулата Нелегален трафик през България: ТИР с 7 китайци в тайно укритие арестуван на Кулата

          Протестиращите земеделци от Серес заявиха намерение около обяд да блокират и граничния пункт Промахон, разположен срещу Кулата на българо-гръцката граница.

          1. Така се прави протести! Затваря се всичко и блокират държавата, докато им се изпълнят исканията! А нас ни е страх! Щом сме заедно всички, никой неможе да ни направят нищо!

