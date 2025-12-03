Бонка Василева: Мирчев е напълно прав да поиска обяснение от мутрата Пеевски

Това каза общинският съветник в СОС от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Бонка Василева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Коментарът на Василева дойде след разигралата се днес сцена в кулоарите на бившия партиен дом, при която се стигна до пререкание между Делян Пеевски и съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев.
По думите на общинската съветничка днес всички са видели, че лидерът на „ДПС-Ново начало“ е страхлив, защото той не е посмял да направи обидното си изказване пред самия Мирчев, а го е казал пред медиите.
Каза Бонка, която съсипваше дълго Оборище и спря най големия фермерски фест за малки земеделски производители, докато обясняваше пред медиите, че ги подкрепят. Никога повече такива мерзавци не трябва да имат досег до каквото и да е, което определя съдби.
Разбираса че е прав.Така мо трябва на дебелия
Мдаа… Седмицата се развива интересно. С риск да си навлека много хейт, ще кажа няколко думи за два епизода от днес преди 12:00.
Първо по Пеевски. Сори, ама Пеевски е абсолютно прав за исканата му оставка. Той не е на държавен пост в изпълнителната власт. От кой пост да подаде оставка? Той е депутат по силата на законите на страната и след процедурата на избори. Самата процедура е обжалваема и не е съборена в състезателно производство пред български съд. Така че, и Баба Яга да беше, и Годзила да беше, г-н Пеевски е народен представител и такъв ще си остане до разпускането на този парламент. Или докато не вземе лично решение да го напусне. Сори. А може би и в следващия.
По исканите обяснения пред кабинета на Пеевски от група депутати от ПП/ДБ. Много лош ПР, ако изобщо е било обсъждано това действие.
Думата „навеждане“ има много значения. В този случай приложими са две – навеждане, за да мое някой да осъществи полов акт и второто значение – промяна на предварителна позиция и съгласие с исканията на другата страна. Такова значение има и думата „клякане“, но се ползва в спорта и в преговорите. Обикновено зад гърба на клекналите.
в този случай за искано обяснение няма конкретно значение, в което е била употребена думата „навеждане“. Все пак т. н. „сглобка“ и някои изказвания на активисти на ПП/ДБ са направени и г-н Пеевски може би е използвал думата „навеждане“ в смисъла на съгласие, „клякане“ пред неговите искания или нещо от този род.
Този случай ми напомня грешните интерпретации на други реплики от други политици. Нито Борисов е наричал Караянчева „проста кърджалийска……“. Нито Валери Симеонов е обиждал майките с репликата „уж болни деца…“ За съжаление ПР-ските интерпретации изкривиха казаното. А то си има разумно професионално обяснение.
Stoil Stoilov Българско име имате а по душа манафян !
Мирчев унижи Пеевски
Следващия път ще влезне с лодка в кабинета на главното Б
Мирчев се държи като мутра!
Yordanka Koleva а Свинята чухте ли как каза, че Мирчев му се е навеждал, седял в скута му и др.простащини. Заслужава бой страхливата свиня. Май непалския вариант ще е добър за отслабването му.
Yordanka Koleva Госпожо,ако вас ви обидят,вие няма ли да се защитите!?! Значи Пеевски ще обижда,ще изрича гнусни лъжи и хората да мълчат. Вие защитавате точно мутрата. Срам за вас….
Зоя Бързинска мисля, че имах предвид цялостно поведение. Ами ако такива хора искат да управляват държава е добре да си купят някои книжки по реторика и психология
Yordanka Koleva Не съм съгласна с вас.
Yordanka Koleva Сега Бойко и Шиши управляват и явно харесвате тяхното държание
Зоя Бързинска това ли е начина за защита на един депутат? Да ходи да се разправя по кабинетите със скандали като прост тракторист?
Yordanka Koleva С мутрите по мутренски
Омръзна ни да им гледаме простотите и да се срамим пред света.
Dimitar Svetlana Особено Вгъзраждане като чупиха Европарламента
Мария Мирева а това днешното е гордост, така ли?
Dimitar Svetlana Кое че показаха мутрата Пеевски какъв мазен и страхлив лъжец е..
А ма, тетке, а ти сигурна ли си, че не се е навеждал? Отсавна се разказва от различни източници, за ежедневтите посещетия та ИцщоБойкикев и ординареца му Ивчо Мирчев в кабитета на Пеевски в централата на ДПС и в парраментарната стая в НС.
Хермафродит!нещастен
Yordan Rusev разбрахме половите ти белези и колко си нещастен. Съчувстваме ти!
Псалм 118,Амин Псалм 125,Амин Псалм 121,Амин Второзаконие 18,Амин 1 Коринтяни 13,Амин
Кети Николова ,,Яко“ сте се сдухали, Кети! Анализирайки адекватността на написаното от Вас, истински си давам сметка колко важна е психиатричната помощ в България.
Цветослав Петранов Притчи 13:13,Амин
А МУТРАТА МИРЧЕВ ,КАТО КАКЪВ,ЧЕ НЕ РАЗБРАХМЕ????
ДА ИЗЛЕЗЕШ ОТ САЯТА НА КРУШАРИ,И ДА СТИГНЕШ ДО ПАЛАТ БАРСЕЛОНА КОЛКО МАЛЪК МАФИОТ Е МИРЧО ,ЧЕ НЕ РАЗБРАХМЕ???
НЯМАТЕ ЛИ СРАМ ВИЕ БЕ???