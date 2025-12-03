Бонка Василева: Мирчев е напълно прав да поиска обяснение от мутрата Пеевски

„Господин Мирчев е напълно прав да поиска на тази мутра Пеевски обяснение за това как ще си позволява да лъже.“

Това каза общинският съветник в СОС от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Бонка Василева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Коментарът на Василева дойде след разигралата се днес сцена в кулоарите на бившия партиен дом, при която се стигна до пререкание между Делян Пеевски и съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

По думите на общинската съветничка днес всички са видели, че лидерът на „ДПС-Ново начало“ е страхлив, защото той не е посмял да направи обидното си изказване пред самия Мирчев, а го е казал пред медиите.