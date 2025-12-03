НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Борисов: Референдумът не мина благодарение на ГЕРБ, ПП-ДБ и „Ново начало“ (ВИДЕО)

          29
          408
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в социалните мрежи решението на парламента да отхвърли предложението на президента Румен Радев за национален референдум относно приемането на еврото.

          - Реклама -

          Борисов: „Всяко зло за добро“

          В началото на видеото той заявява:

          „Е, както казва народът, всяко зло за добро. Днес референдумът на Румен Радев срещу еврото, мощно подкрепен от проруските партии, не мина. И не мина как? Благодарение на ГЕРБ, на ПП–ДБ и ‘Ново начало’.“

          Той подчерта, че според него именно сътрудничеството между трите формации е осигурило провал на инициативата.

          Спор между парламента и президента: НС отхвърли референдума, остра реакция от „Дондуков“ 2 Спор между парламента и президента: НС отхвърли референдума, остра реакция от „Дондуков“ 2

          „Младежите трябва да знаят как е започнала сглобката“

          Борисов добавя в края на видеото:

          „Аз мисля, че нашите младежи скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката. Трябва да го знаят.“

          Коментарът му беше направен на фона на продължаващите спорове около управляващата конфигурация и ролята на различните политически сили в процеса по приемането на еврото.

          Цветанов: Ако преодолеете страха и бъдете честни към себе си, трябва да поискате оставката на Борисов като председател Цветанов: Ако преодолеете страха и бъдете честни към себе си, трябва да поискате оставката на Борисов като председател

          Как гласува парламентът

          По-рано днес Народното събрание отхвърли предложението на президента за произвеждане на национален референдум с въпрос:

          „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута ‘евро’ през 2026 година?“

          • 81 гласа „за“
          • 135 гласа „против“
          • 3 „въздържал се“

          Инициативата за включване на точката в дневния ред беше на „Възраждане“, използвайки правото на всяка парламентарна група да внесе тема в първата сряда на месеца без предварително одобрение.

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в социалните мрежи решението на парламента да отхвърли предложението на президента Румен Радев за национален референдум относно приемането на еврото.

          - Реклама -

          Борисов: „Всяко зло за добро“

          В началото на видеото той заявява:

          „Е, както казва народът, всяко зло за добро. Днес референдумът на Румен Радев срещу еврото, мощно подкрепен от проруските партии, не мина. И не мина как? Благодарение на ГЕРБ, на ПП–ДБ и ‘Ново начало’.“

          Той подчерта, че според него именно сътрудничеството между трите формации е осигурило провал на инициативата.

          Спор между парламента и президента: НС отхвърли референдума, остра реакция от „Дондуков“ 2 Спор между парламента и президента: НС отхвърли референдума, остра реакция от „Дондуков“ 2

          „Младежите трябва да знаят как е започнала сглобката“

          Борисов добавя в края на видеото:

          „Аз мисля, че нашите младежи скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката. Трябва да го знаят.“

          Коментарът му беше направен на фона на продължаващите спорове около управляващата конфигурация и ролята на различните политически сили в процеса по приемането на еврото.

          Цветанов: Ако преодолеете страха и бъдете честни към себе си, трябва да поискате оставката на Борисов като председател Цветанов: Ако преодолеете страха и бъдете честни към себе си, трябва да поискате оставката на Борисов като председател

          Как гласува парламентът

          По-рано днес Народното събрание отхвърли предложението на президента за произвеждане на национален референдум с въпрос:

          „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута ‘евро’ през 2026 година?“

          • 81 гласа „за“
          • 135 гласа „против“
          • 3 „въздържал се“

          Инициативата за включване на точката в дневния ред беше на „Възраждане“, използвайки правото на всяка парламентарна група да внесе тема в първата сряда на месеца без предварително одобрение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Политика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          Владимир Висоцки -
          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на...

          29 КОМЕНТАРА

          1. Няма да си кривя душата ,че ми се искаше ПП -ДБ да бяха гласували за референдум ,но аз знам ,че те са за еврото ,но ми се искаше поне да ни позволят да гласуваме ..Но явно и те знаят много добре ,че по-голяма част са за лева и затова гласуват така..така или иначе аз не мисля ,че България ще оцелее дълго в тази еврозона ..с тази икономика ,която имаме .
            ще плащаме дълговете на другите ,заради нашите маолуни управляващи ,но скоро ще свърши тяхното време на крадене …

          6. Да ви е видовно и на оня свят, долни кретени! България няма да ви го прости!😡🎃🤮🐷🤮🎃😡

          7. За вас съд народен, защото съдиите са подкупни и затвор.Извземане на цялото им крадено имущество.

          8. НЕ ИСКАМЕ ЕВРОТО…
            ВСИЧКИ НА ПЛОЩАДА….КОЙ Е Б.Б.ЧЕ ЩЕ РЕШАВА ЕДНОЛИЧНО…
            НЕ НА ЕВРОТО….

          13. Тея ,които се опитват да яхнат протеста ….тези същите ,които ги изпраха …на кого не му е ясно ,какви са ПП …същите!!!

          14. дразните народа вие двамата щтесиго получите измамници поне мълчете знаем честе мафиоти

          16. Тези хора не разбират че дразнят хората още повече.Виждат ,че цяла България се вдига.

          17. Народните предатели са на лице ! Отново беше отказано на суверена да бъде питан !

          19. И от догодина държавните такси по 2 … а цените с 30 процента нагоре.. но най интересното ще бъде бюджета зан2027 където ес ще иска да се вдигнат още данъците и да се съкрати аднинистрацията… ей тогава искам да видя тези дето по цял ден си клатят краката из разни институции на улицата

          27. Тиквенщайн, Прасеевски, масона Радев дето ни докара Кокорчо и Кирчо канадеца са национални предатели заслужават разстрел!

          28. Ще ви излитане сот парламента както в Непал, само че ще е още по трагично.Ти и оная свиня Пеевски имате какво да губите ,но ние не . И за това скоронще ви съзнателно кожите на жълтите павета под небето .И ще видите така както увиснали Садам Хюсеин.А може и още по зле да стане.Оставка гнусна продажна твар.НЕ НА ЕВРОТО ,ДА НА ЛЕВА.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions