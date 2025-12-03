Борисов: Референдумът не мина благодарение на ГЕРБ, ПП-ДБ и „Ново начало“ (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в социалните мрежи решението на парламента да отхвърли предложението на президента Румен Радев за национален референдум относно приемането на еврото.
Борисов: „Всяко зло за добро“
В началото на видеото той заявява:
Той подчерта, че според него именно сътрудничеството между трите формации е осигурило провал на инициативата.
„Младежите трябва да знаят как е започнала сглобката“
Борисов добавя в края на видеото:
Коментарът му беше направен на фона на продължаващите спорове около управляващата конфигурация и ролята на различните политически сили в процеса по приемането на еврото.
Как гласува парламентът
По-рано днес Народното събрание отхвърли предложението на президента за произвеждане на национален референдум с въпрос:
- 81 гласа „за“
- 135 гласа „против“
- 3 „въздържал се“
Инициативата за включване на точката в дневния ред беше на „Възраждане“, използвайки правото на всяка парламентарна група да внесе тема в първата сряда на месеца без предварително одобрение.
Няма да си кривя душата ,че ми се искаше ПП -ДБ да бяха гласували за референдум ,но аз знам ,че те са за еврото ,но ми се искаше поне да ни позволят да гласуваме ..Но явно и те знаят много добре ,че по-голяма част са за лева и затова гласуват така..така или иначе аз не мисля ,че България ще оцелее дълго в тази еврозона ..с тази икономика ,която имаме .
