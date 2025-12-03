Бойко Величков: ЦСКА стъпка по стъпка прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти

Спортният директор на ЦСКА – Бойко Величков, говори след откриването на новия клубен магазин на „червените“ в центъра на София. Той не пропусна да подкрепи Любослав Пенев в голямата му лична битка и сподели какви са следващите цели на клуба:

„Темата е много по-широка от приходите. Темата е свързана с това, че ЦСКА стъпка по стъпка прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти, като маркетинг стратегии, като връзка с привържениците си – нещо, от което е част и откриването на този магазин. Тук няма да бъдат продавани само артикули, тук всеки един армеец ще може да се почувства на място като част от червеното семейство, тъй като тук ще има и доста носталгични моменти, свързани с ретро колекции. Тук е място, където ще може да си прекара добре, дори да не си закупи нищо. Това е големият плюс, че този магазин е отворен максимално към привържениците ни не само като търговия.

Тези неща са важни. Напоследък неведнъж съм казвал, че това развитие на клуба е най-важното откъм инфраструктура, откъм запълването на многото пропуски на българските клубове в развитието си в последните десетилетия, за да могат да се доближат не само като спортно-техническо, но и като финансово развитие до европейските стандарти. Това са важни неща, българският фен е зажаднял за такъв тип отношение и се радвам, че ЦСКА е клубът, който дава пример в това отношение, не само със стадиона и базата.

Предстоят нови стъпки, които ще разберете, нови неща в услуга на нашите привърженици. Клубът се развива в много добра посока и с добри темпове и това е видно за всички. Спортно-технически, не е сега моментът да говорим, но е ясно, че се опитваме да си вършим работата, за да държим стандартите на клуба.

Следващата цел краткосрочно и дългосрочно е да продължим да вървим в тази посока, в която се движим. Има и други проекти, които се движат и за които ще бъдете уведомени. Ако едно нещо е сигурно, то е, че в момента в клуба се мисли непрекъснато за развитие, за стъпки в правилната посока и това е видно за нашите привърженици.

Разбира се, ето и днес виждате, че Бруно Жордао е тук. Използваме момента, че е наказан за днешния двубой, за да бъде близо до привържениците, за да може да се включи в тази кампания за откриването на магазина. И досега сме показали чрез нашите служители на всякакво ниво, че играчите ни са свързани с клуба не само на терена.

ЦСКА реагира своевременно с лични контакти, с откриването на дарителска сметка, с призив за помощ. Днес на стадиона ще продължи тази кампания. Всички знаем какво означава Любослав Пенев за ЦСКА, за българския футбол, знаем какъв характер има и на това се уповаваме, за да може характерът да му помогне в тази битка“, завърши Величков с подкрепа към Пенев, както и към Борислав Михайлов и Петър Хубчев.