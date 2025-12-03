Бранимир Балачев: 100% съм убеден, че делото срещу Портних ще завърши с оправдателна присъда

Това каза пред „Евроком“ депутатът от ГЕРБ и бивш общински съветник от Варна Бранимир Балачев. Балачев също така е адвокат на бившия областен управител на Пловдив Стоян Пасев.
- Реклама -
Припомняме, че преди дни Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на морската столица Иван Портних, срещу бившия областен управител Стоян Пасев и срещу двама служители на „Морска администрация“. Обвинението е за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище във Варна. Според разследването, обвинените са фалшифицирали официални документи и неправомерно са поискали над 3 милиона и 400 хиляди евро европейски и национални средства, с които да бъде подобрена инфраструктурата на съоръжението.
Това каза пред „Евроком“ депутатът от ГЕРБ и бивш общински съветник от Варна Бранимир Балачев. Балачев също така е адвокат на бившия областен управител на Пловдив Стоян Пасев.
- Реклама -
Припомняме, че преди дни Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на морската столица Иван Портних, срещу бившия областен управител Стоян Пасев и срещу двама служители на „Морска администрация“. Обвинението е за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище във Варна. Според разследването, обвинените са фалшифицирали официални документи и неправомерно са поискали над 3 милиона и 400 хиляди евро европейски и национални средства, с които да бъде подобрена инфраструктурата на съоръжението.
Кьовеши дело не губи
Никой не е чакал друго…
Лайно гербаджийско!
Май ще познаеш 1000%
Мръсни такъв.
99% съм сигурен че още хора от ГЕРБ ще изгърмят,кой каквото си е надробил!Изкарайте администрацията и махалата да го защитите!
Може, но теб точно кой те пита?🤣🥰
Директно за затвора.Мафиот .
Защо не е арестуван се пита ? Дали тимаджийско-герберският подлога Балачев може да сподели?