      петък, 05.12.25
          Бранимир Балачев: 100% съм убеден, че делото срещу Портних ще завърши с оправдателна присъда

          Бранимир Балачев: 100% съм убеден, че делото срещу Портних ще завърши с оправдателна присъда
          Бранимир Балачев: 100% съм убеден, че делото срещу Портних ще завърши с оправдателна присъда
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „100% съм убеден, че делото срещу Портних ще завърши с оправдателна присъда.“

          Това каза пред „Евроком“ депутатът от ГЕРБ и бивш общински съветник от Варна Бранимир Балачев. Балачев също така е адвокат на бившия областен управител на Пловдив Стоян Пасев.

          Припомняме, че преди дни Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на морската столица Иван Портних, срещу бившия областен управител Стоян Пасев и срещу двама служители на „Морска администрация“. Обвинението е за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище във Варна. Според разследването, обвинените са фалшифицирали официални документи и неправомерно са поискали над 3 милиона и 400 хиляди евро европейски и национални средства, с които да бъде подобрена инфраструктурата на съоръжението.

          6. 99% съм сигурен че още хора от ГЕРБ ще изгърмят,кой каквото си е надробил!Изкарайте администрацията и махалата да го защитите!

          9. Защо не е арестуван се пита ? Дали тимаджийско-герберският подлога Балачев може да сподели?

