БСП предлага целогодишно гъвкаво работно време за родители на деца до 12 г.

Депутати от БСП – Нина Димитрова и Биляна Иванова – предлагат още по-гъвкаво работно време за родителите на деца до 12-годишна възраст. Предложението е внесено между първо и второ четене на промените в Кодекса на труда, инициирани от Деница Сачева.

Ето основното:

В момента гъвкаво работно време може да ползват само родители на деца до 8 г.

Сачева предложи това да важи и за родители на деца до 12 години , но само през лятната ваканция .

, но . Димитрова и Иванова искат разширение през цялата година, тъй като проблемите с грижата за децата не са сезонни.

Промяната ще се обсъжда утре в социалната комисия, която трябва да приеме окончателно законопроекта. Тогава ще се види дали управляващото мнозинство ще подкрепи предложението на БСП.