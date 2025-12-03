НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          БСП предлага целогодишно гъвкаво работно време за родители на деца до 12 г.

          0
          46
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Депутати от БСП – Нина Димитрова и Биляна Иванова – предлагат още по-гъвкаво работно време за родителите на деца до 12-годишна възраст. Предложението е внесено между първо и второ четене на промените в Кодекса на труда, инициирани от Деница Сачева.

          - Реклама -

          Ето основното:

          • В момента гъвкаво работно време може да ползват само родители на деца до 8 г.
          • Сачева предложи това да важи и за родители на деца до 12 години, но само през лятната ваканция.
          • Димитрова и Иванова искат разширение през цялата година, тъй като проблемите с грижата за децата не са сезонни.

          Промяната ще се обсъжда утре в социалната комисия, която трябва да приеме окончателно законопроекта. Тогава ще се види дали управляващото мнозинство ще подкрепи предложението на БСП.

          Депутати от БСП – Нина Димитрова и Биляна Иванова – предлагат още по-гъвкаво работно време за родителите на деца до 12-годишна възраст. Предложението е внесено между първо и второ четене на промените в Кодекса на труда, инициирани от Деница Сачева.

          - Реклама -

          Ето основното:

          • В момента гъвкаво работно време може да ползват само родители на деца до 8 г.
          • Сачева предложи това да важи и за родители на деца до 12 години, но само през лятната ваканция.
          • Димитрова и Иванова искат разширение през цялата година, тъй като проблемите с грижата за децата не са сезонни.

          Промяната ще се обсъжда утре в социалната комисия, която трябва да приеме окончателно законопроекта. Тогава ще се види дали управляващото мнозинство ще подкрепи предложението на БСП.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Политика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          Владимир Висоцки -
          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions