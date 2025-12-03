Бургас отбелязва 10 години „Елха на доброто“ – стотици подаръци за децата в риск

Инициативата „Елха на доброто“, организирана от Областна администрация – Бургас, започна днес за десета поредна година. Областният управител Владимир Крумов подчерта, че кампанията отново е насочена към деца в риск, които няма да могат да посрещнат Коледа в семейна среда. „Тези подаръци, както и през предишните години, ще достигнат до деца, лишени от необходимата семейна топлина. Надявам се всяко едно дете в Бургаска област да получи своята мечта за празника“, заяви Крумов. Инициативата ще продължи до 18 декември, като тогава ще бъде обявен окончателният брой на включените деца.

По думите му елхата вече се пълни с дарения от представители на бизнеса, институции и граждани: „Не ме учудва – ние, българите, сме добри хора. Когато става въпрос да направим добро, сърцата ни се отварят.“

Сливенският митрополит Арсений изрази подкрепата на Българската православна църква към инициативата и подчерта духовното измерение на милосърдието. „Господ Иисус Христос ни призовава да бъдем съпричастни към всеки наш страдащ брат и особено към най-малките. Когато даваме любов, подкрепа и сърдечен дар на нуждаещите се деца, ние го правим в Божието име“, каза митрополитът. Той благодари на областния управител, когото определи като „съмишленик в доброто“, и подчерта, че църквата не може да изпълнява социалната си мисия без съдействието на държавната и местната власт.

В кампанията отново се включва и Българският Червен кръст – Бургас. Председателят на организацията Виолета Радева припомни, че БЧК традиционно подпомага деца от социално уязвими семейства чрез инициативата „Подари Коледа“. „И тази година участваме с удоволствие, за да подкрепим „Елхата на доброто“. Купуваме подаръци за различни деца от социални групи и за нас е радост да бъдем част от този жест на обич“, каза Радева.

Кампанията продължава до 18 декември, а очакването на организаторите е – както всяка година – добротата на бургазлии да достигне до всички деца, които имат нужда от нея.