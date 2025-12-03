ЦСКА и Локомотив Пловдив ще уважат Любо Пенев

Феновете на ЦСКА и Локомотив Пловдив ще аплодират в 9-ата минута на мача между отборите от междинния 18-и кръг в Първа лига. В този конкретен момент ще бъде изразена подкрепата към Любослав Пенев, за когото през последните дни стана ясно, че започва да се бори отново с тежко онкологично заболяване.

„Днес на стадиона да ръкопляскаме в подкрепа на Любо Пенев в Деветата минута“, написа водещият Ники Кънчев в социалните мрежи.

Деветата минута е обвързана с номер „9“, който използваше легендарния нападател през голяма част от славната си кариера. Като треньор той за последно се подвизаваше именно в Локомотив Пловдив през лятото на миналата година. Той е бил четири пъти начело на ЦСКА, с който спечели Купата на България през 2021 г. – последният трофей на тима към този момент.