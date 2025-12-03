НА ЖИВО
          ЦСКА и Локомотив Пловдив ще уважат Любо Пенев

          Очаква се двата тима и публиката да аплодират в деветата минута на срещата им легендарният играч, с което да изразяват подкрепата си към него

          Снимка: БГНЕС
          Феновете на ЦСКА и Локомотив Пловдив ще аплодират в 9-ата минута на мача между отборите от междинния 18-и кръг в Първа лига. В този конкретен момент ще бъде изразена подкрепата към Любослав Пенев, за когото през последните дни стана ясно, че започва да се бори отново с тежко онкологично заболяване. 

          „Днес на стадиона да ръкопляскаме в подкрепа на Любо Пенев в Деветата минута“, написа водещият Ники Кънчев в социалните мрежи. 

          Деветата минута е обвързана с номер „9“, който използваше легендарния нападател през голяма част от славната си кариера. Като треньор той за последно се подвизаваше именно в Локомотив Пловдив през лятото на миналата година. Той е бил четири пъти начело на ЦСКА, с който спечели Купата на България през 2021 г. – последният трофей на тима към този момент. 

