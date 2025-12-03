Цветанов: Ако преодолеете страха и бъдете честни към себе си, трябва да поискате оставката на Борисов като председател

Бившият учредител и първи председател на ГЕРБ Цветан Цветанов публикува изключително критичен и обемен анализ във Facebook по повод годишнината от създаването на партията. В поста си той обвинява Бойко Борисов, че е отклонил ГЕРБ от първоначалните ѝ принципи, превръщайки я – по думите му – в партия, „погълната“ от ДПС–Ново начало и управлявана в интерес на статуквото.
„Борисов предаде идеалите от 2006 г.“
Цветанов започва с личен спомен за учредяването на ГЕРБ на 3 декември 2006 г., когато е избран за първи председател на партията, тъй като законът не е позволявал на тогавашния кмет Борисов да заеме ръководен пост.
Цветанов заявява, че днес този цитат „звучи като горчива ирония“, защото според него Борисов е довел партията до вътрешна разруха и морален разпад.
Периодът 2006–2009: „Имаше кауза. Имаше справедливост.“
В поста подробно се описва ранната история на ГЕРБ:
Той припомня, че през 2009 г. партията печели изборите с над 1,6 милиона гласа.
„След 2020 г. ГЕРБ не е партията, която учредихме“
Цветанов твърди, че след масовите протести през 2020 г. партията се е откъснала напълно от основите си:
Той изброява дълъг списък на бивши депутати, кметове и областни координатори, които са напуснали ГЕРБ през последните години, подчертавайки:
Тежки обвинения: „ГЕРБ е погълната от ДПС–Ново начало“
Една от най-тежките тези в публикацията е, че Борисов е въвел партията в зависими отношения с ДПС, нарушавайки многогодишната ангажираност „никога с БСП и ДПС“:
Примери за „предателства“ според Цветанов
Сред посочените случаи:
- списъци с обещани кадри на ДПС (2018)
- конфликтът около Ягодинската пещера
- натиск върху успешни кметове
- договорки задкулисно, за които той разбира постфактум
Цветанов твърди:
Призив: „Ако искате да спасите ГЕРБ – поискайте оставката на Борисов“
Постът кулминира с директен апел към членовете на ГЕРБ:
Според него изборът пред ГЕРБ днес е исторически:
Алтернатива за демократичната общност
Цветанов завършва с послание, че бъдещето е в ръцете на „свободните и демократичните хора“ в партията:
