      петък, 05.12.25
          Политика

          Цветанов: Ако преодолеете страха и бъдете честни към себе си, трябва да поискате оставката на Борисов като председател

          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Бившият учредител и първи председател на ГЕРБ Цветан Цветанов публикува изключително критичен и обемен анализ във Facebook по повод годишнината от създаването на партията. В поста си той обвинява Бойко Борисов, че е отклонил ГЕРБ от първоначалните ѝ принципи, превръщайки я – по думите му – в партия, „погълната“ от ДПС–Ново начало и управлявана в интерес на статуквото.

          „Борисов предаде идеалите от 2006 г.“

          Цветанов започва с личен спомен за учредяването на ГЕРБ на 3 декември 2006 г., когато е избран за първи председател на партията, тъй като законът не е позволявал на тогавашния кмет Борисов да заеме ръководен пост.

          „На 3 декември 2006 г. в зала 1 на НДК 3478 души поставихме началото на ГЕРБ… Тогава Борисов каза: ‘Ако някога тази партия се омаскари като останалите, лично аз ще обявя края ѝ.’“

          Цветанов заявява, че днес този цитат „звучи като горчива ирония“, защото според него Борисов е довел партията до вътрешна разруха и морален разпад.

          Периодът 2006–2009: „Имаше кауза. Имаше справедливост.“

          В поста подробно се описва ранната история на ГЕРБ:

          „ГЕРБ се роди като народна партия – срещу организираната престъпност и корупцията, за европейски ценности, за семейство и ред.“

          „Допускахме грешки, но имахме смелост да ги признаем. Това увеличаваше доверието.“

          Той припомня, че през 2009 г. партията печели изборите с над 1,6 милиона гласа.

          „След 2020 г. ГЕРБ не е партията, която учредихме“

          Цветанов твърди, че след масовите протести през 2020 г. партията се е откъснала напълно от основите си:

          „Много достойни хора си тръгнаха, защото бяха предадени и изтласкани.“

          Той изброява дълъг списък на бивши депутати, кметове и областни координатори, които са напуснали ГЕРБ през последните години, подчертавайки:

          „На тяхно място се настаниха конформисти без принос.“

          Тежки обвинения: „ГЕРБ е погълната от ДПС–Ново начало“

          Една от най-тежките тези в публикацията е, че Борисов е въвел партията в зависими отношения с ДПС, нарушавайки многогодишната ангажираност „никога с БСП и ДПС“:

          „Борисов трябва да обясни публично защо през 2017 г. се договори с ДПС за споделяне на управление – зад гърба на партията.“

          „Видяхме докъде води постепенното поглъщане на ГЕРБ от ДПС – ново начало.“

          Примери за „предателства“ според Цветанов

          Сред посочените случаи:

          • списъци с обещани кадри на ДПС (2018)
          • конфликтът около Ягодинската пещера
          • натиск върху успешни кметове
          • договорки задкулисно, за които той разбира постфактум

          Цветанов твърди:

          „Това беше предателство към нашите членове и симпатизанти.“

          Призив: „Ако искате да спасите ГЕРБ – поискайте оставката на Борисов“

          Постът кулминира с директен апел към членовете на ГЕРБ:

          „Ако преодолеете страха и бъдете честни към себе си, трябва да поискате оставката на Борисов като председател.“

          „Партия, градена от достойни хора, беше превърната в една от най-мразените.“

          Според него изборът пред ГЕРБ днес е исторически:

          „Времето е разделно. Всеки трябва да избере на коя страна на историята застава.“

          Алтернатива за демократичната общност

          Цветанов завършва с послание, че бъдещето е в ръцете на „свободните и демократичните хора“ в партията:

          „България има нужда от широко демократично обединение.“

          „Бъдещето е в нашите деца. България над всичко!“

