Цветанов: Ако преодолеете страха и бъдете честни към себе си, трябва да поискате оставката на Борисов като председател

Бившият учредител и първи председател на ГЕРБ Цветан Цветанов публикува изключително критичен и обемен анализ във Facebook по повод годишнината от създаването на партията. В поста си той обвинява Бойко Борисов, че е отклонил ГЕРБ от първоначалните ѝ принципи, превръщайки я – по думите му – в партия, „погълната“ от ДПС–Ново начало и управлявана в интерес на статуквото.

„Борисов предаде идеалите от 2006 г.“

Цветанов започва с личен спомен за учредяването на ГЕРБ на 3 декември 2006 г., когато е избран за първи председател на партията, тъй като законът не е позволявал на тогавашния кмет Борисов да заеме ръководен пост.

„На 3 декември 2006 г. в зала 1 на НДК 3478 души поставихме началото на ГЕРБ… Тогава Борисов каза: ‘Ако някога тази партия се омаскари като останалите, лично аз ще обявя края ѝ.’“

Цветанов заявява, че днес този цитат „звучи като горчива ирония“, защото според него Борисов е довел партията до вътрешна разруха и морален разпад.

Периодът 2006–2009: „Имаше кауза. Имаше справедливост.“

В поста подробно се описва ранната история на ГЕРБ:

„ГЕРБ се роди като народна партия – срещу организираната престъпност и корупцията, за европейски ценности, за семейство и ред.“

„Допускахме грешки, но имахме смелост да ги признаем. Това увеличаваше доверието.“

Той припомня, че през 2009 г. партията печели изборите с над 1,6 милиона гласа.

„След 2020 г. ГЕРБ не е партията, която учредихме“

Цветанов твърди, че след масовите протести през 2020 г. партията се е откъснала напълно от основите си:

„Много достойни хора си тръгнаха, защото бяха предадени и изтласкани.“

Той изброява дълъг списък на бивши депутати, кметове и областни координатори, които са напуснали ГЕРБ през последните години, подчертавайки:

„На тяхно място се настаниха конформисти без принос.“

Тежки обвинения: „ГЕРБ е погълната от ДПС–Ново начало“

Една от най-тежките тези в публикацията е, че Борисов е въвел партията в зависими отношения с ДПС, нарушавайки многогодишната ангажираност „никога с БСП и ДПС“:

„Борисов трябва да обясни публично защо през 2017 г. се договори с ДПС за споделяне на управление – зад гърба на партията.“

„Видяхме докъде води постепенното поглъщане на ГЕРБ от ДПС – ново начало.“

Примери за „предателства“ според Цветанов

Сред посочените случаи:

списъци с обещани кадри на ДПС (2018)

конфликтът около Ягодинската пещера

натиск върху успешни кметове

договорки задкулисно, за които той разбира постфактум

Цветанов твърди:

„Това беше предателство към нашите членове и симпатизанти.“

Призив: „Ако искате да спасите ГЕРБ – поискайте оставката на Борисов“

Постът кулминира с директен апел към членовете на ГЕРБ:

„Ако преодолеете страха и бъдете честни към себе си, трябва да поискате оставката на Борисов като председател.“

„Партия, градена от достойни хора, беше превърната в една от най-мразените.“

Според него изборът пред ГЕРБ днес е исторически:

„Времето е разделно. Всеки трябва да избере на коя страна на историята застава.“

Алтернатива за демократичната общност

Цветанов завършва с послание, че бъдещето е в ръцете на „свободните и демократичните хора“ в партията:

„България има нужда от широко демократично обединение.“