„Да, България“ внася вот на недоверие и готви нов протест

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обяви, че партията ще внесе вот на недоверие към правителството този петък. Паралелно с това формацията подготвя нов протест през следващата седмица.
Мирчев коментира, че „моментът, в който бюджетът можеше да се върне, е отминал“, а общественото недоволство вече е категорично:
По думите му политическата криза се задълбочава, а решението е в „ясното изразяване на народната воля“.
Знаеш ли накрая и теб ще сготват някаде из сокаците. Не знаеш с кой си имаш работа.
Много интриги много нещо не можем разбра кой за какво се бори, много измамници много нещо нема ли един свестен човек
Днес защо не дадоха гласовете си за референдум? Вече загубиха доверието на голяма част от хората.
И защо трябва да се чака до другата седмица да мине 8 декември ли или щото пак някой се договориха да минава времето до коледа…⁉⁉⁉⁉⁉
Жалки пудели на Пеевски!
И да не забравите поговорката кучетата лаят и кервана си върви.нали беше само бюджета или видяхте че много хора излязоха да кажат че все пак виждат какво става в държавата и пп.дб хайде сега е момента да стигнем едни 20.процента ако има избори но кой знае може пак 10- 14.процента.
Копейка Мирчев ще ви събори къщичката 🤣
ШИШИРОБ
Хайде сега ще видим Вгъзраждане как ще гласуват 🤣
И накрая – на изборите 7-8 %… Ми толкова – не може днес да си с Борисов и Пеевски, а утре да обясняваш – колко много си срещу тях… Всички такива са бити карти. Нямат бъдеще.
С други думи – благодарим, ама не сме с вас. Други хора ще бъдат, вие – в ъгъла, в ляво – с всички останали притурки на дебелите от първия ред..!
И тези предатели не ги искаме на протестите
ПРОТЕСТА Е НА ХОРАТА, НЕ НА ХАРТИИГЕ! ОСТАВКА!
ОСТАВКА! СЕГА!
Може ли дадена държава да влезе в Еврозоната със служебно правителство?! Отговорът е НЕ !!!
Регламент на ЕС по Копенхагенхагенският критерии гласи в еврозоната може да се влезе само с редовно и стабилно правителство!
Свалим ли ги НЯМА евро! ОСТАВКА! СЕГА!
България вече е в еврозоната НЕ ЛЪЖИ ШИШИРОБ
Да
Работят точно по сценарий, правят си ПР с измислени популистки действия, а целта е да се представят за опозиция и да се опитат пак да хванат властта и да крадат наволя. Нали точно Василев заложи рамката на сегашния бюджет! Щели да внасят вот на недоверие! Себе си трябва да елиминират, но нямат грам съвест, само алчност.
Стига с тия,, вотове,,Игри и нищо друго.Навун от Народното събрание.Наказание на всички грабители.
Катя Караджова , ама иначе нищо не правят. ПП ДБ се стремят всячески да ни развалят настроението и да не се радваме, че сме вече в Еврозоната. Също като Радев.
Копейка защо не искаш вотове ? Защото ще ви паднат шефовете Пеевски и Бойко ли ?
Внасяйте , но не мислете , че сте вдигнали електората си . И вие повече управление няма да видите ,ако не изиграете ролята на Фритюрника .
Надявам се Мирчев и Василев са наясно, че протестът е и срещу тях. Всичките настоящи партийци трябва да се омитат, заедно с Радев. Алтернативата трябва да е от протеста.
Надявам се Мирчев и Василев са наясно, че протестът е и срещу тях. Всичките настоящи партийци трябва да се омитат, заедно с Радев. Алтернативата трябва да е от протеста.
Димо Валентинов Димов трай, селяк
Браво, цала година не гласуваха нито един вот на недоверие, сега се сетиха. 🤡🤡🤡
Тези вотове бяха фалшиви и по поръчка на Пеевски за да се изчерпят вотовете . Но това копейки НЕ ГО ОЧАКВАХТЕ 🤣
Vanesa Stoyanova Ivanova центаджиике кажи си заучените фрази и с тия пари дет ти дават само убави работи. У мъки
Жалки наследници на комунистическия режим. Вашата приключва на 01.01.2026.
И тоя седеше на Пеевски в скута и пиеше шербет.Храни куче да те лае.
Андон Николов верно ли! Ти вярваш на свинята? Трябва да си доста глупав и маниполируем!
Трол я кажи Пеевски ли ти е каза че му е стоял в скута ? Ти там ли беше да видиш ?
Тоя носорог се бори и той за кокала
Борислав Петров стой си у вас и плякай у фейса. Аман от тъпанари
Те искат оставка ,но искат и еврото.
ДО ОСТАВКА!
Със този вот на недоверие,пак помагат на правителството,те нещата ще си дойдат на мястото много по- добре без този вот,сега пак им дават самочувствие на пътниците.
Че тия нямат хора ,кои ще гласува на тоя вод. Панаирджии.
Къде бяха при предния вот
Защо ли хич не им вярвам на тези?
Толкова време напъни,но не за нас народа
а за тяхното материално и нарцистично
издигане в очите на „слепите“ и уморени
от бардака в страната ни обстановка?
Ilinka Dachkova Като не вярвате, стойте си в кочината .Следвайте младите. Тяхно е бъдещето и не им пречете с този нихилизъм !
Ilinka Dachkova щото не са за вярване.
Ilinka Dachkova БСП-то да си седи мирно на Гъ 3ето
Л. Каменов Ни най-малко ме е грижа за тях.
За мен „всички до сега са маскари“!
Ilinka Dachkova БСП-ДПС-ГЕРБ-РАДЕВ е характер не са политически субекти
Л. Каменов Не ме учете кой какъв е,достатъчно години съм живяла и мога
сама да имам мнение,което е основано
на опита от живота през годините преди
и сега с тези „мътни“ субекти, когато се
сдобият с някаква власт и се превръщат
в ненаситени хищници за лично облагодетелстване и целите им са само
бързо и колкото може по-голямо трупаме
на пари,имоти .
Забравят,а може така да им е заложено
по ген,че са говорили и обещавали прогрес
в държавата и живот достоен за всички
хора.
Ilinka Dachkova за две седмици ака не сте разбрала, че протестът не е на симпатизантите на ПП ДБ и че народът протестира против Пеевски и Бойко, а не в подкрепа на ПП ДБ, значи сте неспасяем случай.
Време ли печелят или нашето губят?
Наталия Денева определено нашето губят. Остават хората при тия високи цени и минаване към Еврото без грам увеличение на доходите. Котешки каваци..
Gyurova Pepa ще се махнат макар и трудно! Младите хора няма да се откажат!Те се борят за бъдещето си!
Наталия Денева не съм наивна. Дори и да се махнат нали пак ще дойдат на власт. От колко години правим едно и също упражнение..
Не думай.И предварително знаеш,че няма да мине.Плъх продажен.
Maria Syros негодник
Копейки видяхте ли че от много руска пропаганда настървихте хората срещу вас ?
И Бобоков ще спонсорира новите протести!
Венцислав Василев разбирасе и други има