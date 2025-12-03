„Да, България“ внася вот на недоверие и готви нов протест

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обяви, че партията ще внесе вот на недоверие към правителството този петък. Паралелно с това формацията подготвя нов протест през следващата седмица.

Мирчев коментира, че „моментът, в който бюджетът можеше да се върне, е отминал“, а общественото недоволство вече е категорично:

„Хората на площада бяха ясни – скандираха ‘оставка’. Учудвам се, че ГЕРБ и управляващите не са разбрали какво искат хората.“



По думите му политическата криза се задълбочава, а решението е в „ясното изразяване на народната воля“.