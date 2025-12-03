НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          DeepState: Руснаците превзеха три населени места и се придвижиха в Покровск

          9
          514
          Руско придвижване в Покровск
          Руско придвижване в Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски са успели да напреднат в град Покровск и близо до Гуляйполе, според актуализирана карта на фронтовата линия от мониторинговия проект DeepState.

          - Реклама -

          „Врагът е окупирал Балаган, Сладкое и Затишие, а също така е напреднал в Покровск, близо до Новоекономичное и Гуляйполе“, се отбелязва в доклада.

          По-конкретно, селищата Балаган и Новоекономичное се намират в Покровски район на Донецка област, докато Сладкое и Затишие се намират в градската общност Гуляйполе в Запорожка област.

          Руските войски са успели да напреднат в град Покровск и близо до Гуляйполе, според актуализирана карта на фронтовата линия от мониторинговия проект DeepState.

          - Реклама -

          „Врагът е окупирал Балаган, Сладкое и Затишие, а също така е напреднал в Покровск, близо до Новоекономичное и Гуляйполе“, се отбелязва в доклада.

          По-конкретно, селищата Балаган и Новоекономичное се намират в Покровски район на Донецка област, докато Сладкое и Затишие се намират в градската общност Гуляйполе в Запорожка област.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          9 КОМЕНТАРА

          1. Айде сега …+населени сала + и те по пет пъти се придвижват и отстъпват така че не бийте тъпаните като някакви суяци !Гактиката на украинците е да ги пуснат до там регулирано и после ги енищожават с дронове и оръдейни установки със стотици …На ден им унищожават около 2000 души ..Какви села какни пет рубли !Реснаците са пред този град от една година !?

          5. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️💯💯💯💯💯💯💯🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions