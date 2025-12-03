DeepState: Руснаците превзеха три населени места и се придвижиха в Покровск

Руските войски са успели да напреднат в град Покровск и близо до Гуляйполе, според актуализирана карта на фронтовата линия от мониторинговия проект DeepState.

- Реклама -

„Врагът е окупирал Балаган, Сладкое и Затишие, а също така е напреднал в Покровск, близо до Новоекономичное и Гуляйполе“, се отбелязва в доклада.

По-конкретно, селищата Балаган и Новоекономичное се намират в Покровски район на Донецка област, докато Сладкое и Затишие се намират в градската общност Гуляйполе в Запорожка област.