Руските войски са успели да напреднат в град Покровск и близо до Гуляйполе, според актуализирана карта на фронтовата линия от мониторинговия проект DeepState.
„Врагът е окупирал Балаган, Сладкое и Затишие, а също така е напреднал в Покровск, близо до Новоекономичное и Гуляйполе“, се отбелязва в доклада.
По-конкретно, селищата Балаган и Новоекономичное се намират в Покровски район на Донецка област, докато Сладкое и Затишие се намират в градската общност Гуляйполе в Запорожка област.
Айде сега …+населени сала + и те по пет пъти се придвижват и отстъпват така че не бийте тъпаните като някакви суяци !Гактиката на украинците е да ги пуснат до там регулирано и после ги енищожават с дронове и оръдейни установки със стотици …На ден им унищожават около 2000 души ..Какви села какни пет рубли !Реснаците са пред този град от една година !?
ВПЕРЬОД
И за пети път Покровск 🤡
Слава на Русия
