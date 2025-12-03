НА ЖИВО
          Директорът на института за демография оцени загубите на Украйна във войната на „страшна цифра" – 10 милиона души

          Ела Либанова, директор на Института по демография и социални изследвания към Националната академия на науките на Украйна, заяви, че оценява загубите от войната в Украйна на „страшна цифра“ – 10 милиона души – което ще причини демографска пропаст. В интервю за РБК-Украйна тя уточни, че това не включва само загиналите.

          Според нея тази цифра включва свръхсмъртност, спад в раждаемостта, което означава деца, неродени поради войната, емигранти и тези, които са останали под окупация. Тя обаче предупреди, че все още не е ясно как войната е повлияла на бъдещата демография на украинците. Всичко ще стане ясно, след като войната приключи и се проведе преброяването.

          „Що се отнася до миграцията, ситуацията е приблизително следната: има данни на Евростат, няма да намерите други. Според тези данни приблизително 4,3 милиона украинци са емигрирали“, обясни лекторът. „… Една трета от тях са деца и юноши под 18 години. И само 6% са над 65 години.“

          Следователно, вече е ясно, че процесът на демографско застаряване се е ускорил, добавя тя. Наред с това се е променило и съотношението между работещите и тези, които вече не могат да работят.

          „По-малко хора в трудоспособна възраст, по-малко предлагане на работна ръка, по-малко бюджетни приходи и, следователно, повече бюджетни разходи“, обяснява тя тенденцията.

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев.
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25

          4. Това всъщност е дълбокия замисъл на Путин.Той е страхотен стратег и знае какво наследи Русия след 1945г.Украйна ще бъде довършена от времето.

          5. Raycho Peev не, драги, заради диктаторската истерия на англосаксонските уроди е

          7. Мафията от киев в дворци със златни тоалетни! не ги интересува народният срив! по-малко хора по-малко социални повече за крадене ще има

          8. Всичко това благодарение на брюкселските подстрекатели и спонсори на войната…

            • Ивайло Танков и то много пъти! предлагаше им се МИР и споразумение добросъседство! а те почнаха с терор фашизъм към общностите и продължиха с въоръжаване за война срещу Русия

