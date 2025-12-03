Директорът на института за демография оцени загубите на Украйна във войната на „страшна цифра“ – 10 милиона души

Ела Либанова, директор на Института по демография и социални изследвания към Националната академия на науките на Украйна, заяви, че оценява загубите от войната в Украйна на „страшна цифра“ – 10 милиона души – което ще причини демографска пропаст. В интервю за РБК-Украйна тя уточни, че това не включва само загиналите.

- Реклама -

Според нея тази цифра включва свръхсмъртност, спад в раждаемостта, което означава деца, неродени поради войната, емигранти и тези, които са останали под окупация. Тя обаче предупреди, че все още не е ясно как войната е повлияла на бъдещата демография на украинците. Всичко ще стане ясно, след като войната приключи и се проведе преброяването.

„Що се отнася до миграцията, ситуацията е приблизително следната: има данни на Евростат, няма да намерите други. Според тези данни приблизително 4,3 милиона украинци са емигрирали“, обясни лекторът. „… Една трета от тях са деца и юноши под 18 години. И само 6% са над 65 години.“

Следователно, вече е ясно, че процесът на демографско застаряване се е ускорил, добавя тя. Наред с това се е променило и съотношението между работещите и тези, които вече не могат да работят.

„По-малко хора в трудоспособна възраст, по-малко предлагане на работна ръка, по-малко бюджетни приходи и, следователно, повече бюджетни разходи“, обяснява тя тенденцията.