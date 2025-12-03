Директорът на института за демография оцени загубите на Украйна във войната на „страшна цифра“ – 10 милиона души

Ела Либанова, директор на Института по демография и социални изследвания към Националната академия на науките на Украйна, заяви, че оценява загубите от войната в Украйна на „страшна цифра“ – 10 милиона души – което ще причини демографска пропаст. В интервю за РБК-Украйна тя уточни, че това не включва само загиналите.
Според нея тази цифра включва свръхсмъртност, спад в раждаемостта, което означава деца, неродени поради войната, емигранти и тези, които са останали под окупация. Тя обаче предупреди, че все още не е ясно как войната е повлияла на бъдещата демография на украинците. Всичко ще стане ясно, след като войната приключи и се проведе преброяването.
„Що се отнася до миграцията, ситуацията е приблизително следната: има данни на Евростат, няма да намерите други. Според тези данни приблизително 4,3 милиона украинци са емигрирали“, обясни лекторът. „… Една трета от тях са деца и юноши под 18 години. И само 6% са над 65 години.“
Следователно, вече е ясно, че процесът на демографско застаряване се е ускорил, добавя тя. Наред с това се е променило и съотношението между работещите и тези, които вече не могат да работят.
„По-малко хора в трудоспособна възраст, по-малко предлагане на работна ръка, по-малко бюджетни приходи и, следователно, повече бюджетни разходи“, обяснява тя тенденцията.
Тролове, пребройте се от ляво на дясно.
Грозни коментари, изпълнени със злоба и омраза! Нищо християнско!!! Засрамете се!!!
Грозни коментари, изпълнени със злоба и омраза! Нищо християнско!!! Засрамете се!!!
Това всъщност е дълбокия замисъл на Путин.Той е страхотен стратег и знае какво наследи Русия след 1945г.Украйна ще бъде довършена от времето.
Raycho Peev не, драги, заради диктаторската истерия на англосаксонските уроди е
Ти си урод и национален предател
Те като нашите раждат из Европа.
Мафията от киев в дворци със златни тоалетни! не ги интересува народният срив! по-малко хора по-малко социални повече за крадене ще има
Всичко това благодарение на брюкселските подстрекатели и спонсори на войната…
И никой не им е виновен,сами си подписаха смъртната присъда!
Ивайло Танков и то много пъти! предлагаше им се МИР и споразумение добросъседство! а те почнаха с терор фашизъм към общностите и продължиха с въоръжаване за война срещу Русия
Украйна е в минало бешило, няма я вече това е истината!
Слава на брюкселските подстрекатели и спонсори на войната!
Украинките ще са жадни за як к.р, блазе им на мачовците, ще се отебат на воля!