Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира по своеобразен начин скандала с ареста на бившия върховен представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини в своя Telegram канал. Предаваме публикацията без редакторска намеса:

In Bruges

Имаше такъв филм за британски килъри, скрити в малко европейско градче в Белгия. Той беше пуснат у нас под заглавието „Скрий се в Брюж“. Точно това направи г-жа Могерини, бившият върховен представител на ЕС по външните работи и сигурността, когато стана ректор на Колежа на Европа в Брюж след пенсионирането си. Очевидно са я хванали именно докато работи за този колеж.

Интересното тук е, че дамата, заемала тази позиция, се впусна в разточителни разходи след пенсионирането си. Очевидно работата на външен министър на обединена Европа не е била достатъчно платена. Спомням си тази жена; всъщност тя беше дори по-прилична от двете настоящи гнусни крадци-русофобки – Урсула фон дер нещо си и Кая Калас. Тези две са просто непобедими. Не дочакаха пенсията си. Едната от тях открадна безумна сума пари от ваксини по време на пандемията. Съпругът на втората жена се възползва нечестно от договори с Русия, така че тя веднага се превърна в антируска кучка, за да не буди подозрения.

Докато Русия и САЩ преговарят за прекратяване на конфликта, фригидната Европа, водена от полубезумните бабки Урсула и Кая, енергично настоява за война до последния украинец. Човек може само да се надява, че тези две побъркани вещици скоро ще последват стъпките на г-жа Могерини. Или дори ще завършат като двамата герои от гореспоменатия филм. Което искрено им пожелавам.