НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Дни до Никулден: Колко ще ни излезе празничната трапеза?

          0
          61
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Между 30 и 50 лева ще струва празничната трапеза за Никулден тази година, показва проверка на общинския пазар в Монтана. Търсенето се засилва, а търговците отчитат по-динамична търговия от началото на седмицата.

          - Реклама -

          Цени на традиционната риба

          На щандовете има изобилие предимно от сладководна риба, като в продажба има и замразени видове. Търговците уверяват, че цените не са променяни от няколко години.

          Шаранът, най-търсен за Никулден, струва 11–12 лв./кг, като „голият шаран“ излиза малко по-скъпо.
          Бял амур – също 11–12 лв./кг
          Пъстърва (чистена)14 лв./кг
          Есетра25 лв./кг
          Толстолоб7,50 лв./кг
          Таранка7,50 лв./кг

          Цените са изписани както в левове, така и в евро.

          Контролните органи са в готовност

          От седмица инспектори на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Областната дирекция по безопасност на храните извършват засилени проверки.

          „Контролът е стриктен и ще продължи до Никулден“, посочи Ростислав Василев, началник сектор „Рибарство и контрол“ в ИАРА – Монтана.

          До момента нарушения не са установени.

          От шаран до октопод: Какво купуват търновци преди Никулден От шаран до октопод: Какво купуват търновци преди Никулден

          Пазарните нагласи за Никулден

          Купувачите традиционно избират шарана за празничната трапеза – избор, който остава стабилен и тази година въпреки по-слабия улов в река Дунав.

          В област Монтана се намират 21 рибовъдни стопанства, които осигуряват разнообразие от прясна риба за местния пазар.

          Между 30 и 50 лева ще струва празничната трапеза за Никулден тази година, показва проверка на общинския пазар в Монтана. Търсенето се засилва, а търговците отчитат по-динамична търговия от началото на седмицата.

          - Реклама -

          Цени на традиционната риба

          На щандовете има изобилие предимно от сладководна риба, като в продажба има и замразени видове. Търговците уверяват, че цените не са променяни от няколко години.

          Шаранът, най-търсен за Никулден, струва 11–12 лв./кг, като „голият шаран“ излиза малко по-скъпо.
          Бял амур – също 11–12 лв./кг
          Пъстърва (чистена)14 лв./кг
          Есетра25 лв./кг
          Толстолоб7,50 лв./кг
          Таранка7,50 лв./кг

          Цените са изписани както в левове, така и в евро.

          Контролните органи са в готовност

          От седмица инспектори на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Областната дирекция по безопасност на храните извършват засилени проверки.

          „Контролът е стриктен и ще продължи до Никулден“, посочи Ростислав Василев, началник сектор „Рибарство и контрол“ в ИАРА – Монтана.

          До момента нарушения не са установени.

          От шаран до октопод: Какво купуват търновци преди Никулден От шаран до октопод: Какво купуват търновци преди Никулден

          Пазарните нагласи за Никулден

          Купувачите традиционно избират шарана за празничната трапеза – избор, който остава стабилен и тази година въпреки по-слабия улов в река Дунав.

          В област Монтана се намират 21 рибовъдни стопанства, които осигуряват разнообразие от прясна риба за местния пазар.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Политика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          Владимир Висоцки -
          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions