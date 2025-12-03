Дни до Никулден: Колко ще ни излезе празничната трапеза?

Между 30 и 50 лева ще струва празничната трапеза за Никулден тази година, показва проверка на общинския пазар в Монтана. Търсенето се засилва, а търговците отчитат по-динамична търговия от началото на седмицата.
Цени на традиционната риба
На щандовете има изобилие предимно от сладководна риба, като в продажба има и замразени видове. Търговците уверяват, че цените не са променяни от няколко години.
Шаранът, най-търсен за Никулден, струва 11–12 лв./кг, като „голият шаран“ излиза малко по-скъпо. Бял амур – също 11–12 лв./кг Пъстърва (чистена) – 14 лв./кг Есетра – 25 лв./кг Толстолоб – 7,50 лв./кг Таранка – 7,50 лв./кг
Цените са изписани както в левове, така и в евро.
Контролните органи са в готовност
От седмица инспектори на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Областната дирекция по безопасност на храните извършват засилени проверки.
До момента нарушения не са установени.
Пазарните нагласи за Никулден
Купувачите традиционно избират шарана за празничната трапеза – избор, който остава стабилен и тази година въпреки по-слабия улов в река Дунав.
В област Монтана се намират 21 рибовъдни стопанства, които осигуряват разнообразие от прясна риба за местния пазар.
