В студиото на предаването „Не се страхувай“ водещият Васил Василев разговаря с икономиста и финансист доц. д-р Григор Сарийски за състоянието на държавния бюджет, скритите дефицити и геополитическите рискове пред Европа. Анализът на доц. Сарийски чертае мрачна перспектива, в която „хранителната среда“ за икономиката става все по-оскъдна, а държавите от ЕС, включително България, се пренастройват към военни релси.

Икономика на оскъдицата и битка за ресурси

Според икономиста, когато ресурсите намаляват, напрежението между отделните политически и икономически лобита нараства.

„В момента, в който хранителната среда започне да обеднява, тогава отделните клики, структури на влияние и каквото се сетите, започват да спорят помежду си за това кой да вземе последния залък…“

Той подчертава, че европейското финансиране намалява, а икономическият растеж от малко над 3% е симулиран чрез услуги и фискални стимули, а не чрез реално производство.

Бюджетни трикове и риск от дългова криза

Сарийски предупреждава за опасността от дългова спирала, като прави паралел с кризата в Албания през 90-те години. Към момента общият дълг на България е около 48% от БВП.

Финансистът изразява силно безпокойство относно планираното увеличение на задлъжнялостта:

„Проблемът е, че заложеното… увеличение на задължеността е някъде до 31% през 2027 година, а през 2028 до 36%.“

Според него при тези темпове страната може да се върне към нивото на задлъжнялост от 90-те години.

По отношение на дефицита икономистът разкрива механизми за прикриване на реалните стойности:

„За 26-та година се предвижда изземване на 100% от печалбата на държавните предприятия, тоест тяхната декапитализация.“

Той допълва, че Европейската комисия вече е поставила България в групата с осезаем риск за бюджетната устойчивост.

Концесии и хазарт: Социалната цена

В разговора бе засегната и темата за концесиите, включително идеята за концесиониране на Българския спортен тотализатор. Сарийски е категоричен, че увеличаването на печалбите може да стане само чрез „превръщането на по-голяма част от българското население в тото пристрастени“ или чрез намаляване на печалбите за играчите, което би имало отрицателен социален ефект.

Европа на военни релси

Значителна част от анализа бе посветена на подготовката на Европа за военен конфликт. Доц. Сарийски цитира публикации в Wall Street Journal и Bloomberg, които разкриват планове за мащабни военни логистики и преместване на войски към източния фланг.

„Европа продължава да се готви за война“, заяви той, давайки пример с Германия, където се предвижда значително увеличение на армията до 2030 г.

Според него отчетеният икономически растеж чрез оръжейно производство е илюзорен:

„Това не са легла, телевизори и храна… Това е индустриално производство, което отива някъде в складовете…“

Финансистът заключи, че при евентуален сблъсък печеливши ще бъдат основно САЩ, които „ще си купят политическо време“, докато Европа ще понесе тежки икономически и социални щети.