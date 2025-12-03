НА ЖИВО
          Доволни инвеститори говорят за участието си в проекта „Исторически парк"

          Доволни инвеститори говорят за участието си в проекта „Исторически парк“
          Доволни инвеститори говорят за участието си в проекта „Исторически парк“
          В предаването „Делници“ Борис Бачев и Георги Димитров, които са дългогодишни инвеститори в проекта „Исторически парк“ разказаха как са взели решение да вложат парите си в това начинание.
          В предаването „Делници“ Борис Бачев и Георги Димитров, които са дългогодишни инвеститори в проекта „Исторически парк“ разказаха как са взели решение да вложат парите си в това начинание.

          Бачев разказа, че още през 2019-а година се запознава с това какво ще представлява паркът и допълва, че всички сгради, които е следвало да бъдат изградени, вече са налични. Той обясни, че никога и по никакъв начин не се е чувствал подведен или излъган.

          „Причината паркът да не е довършен е продължаваща вече шест години борба и губене на време.“, посочи още гостът.

          Георги Димитров, който също е инвеститор в парка обясни, че всички проблеми са тръгнали от няколко манипулативни статии, чиято цел е била да се постигне сензация. Той допълни, че може би идеята не е била да се разруши всичко, но нещата са излезли извън контрол.

