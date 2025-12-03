НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Драматичен обрат за Черно море в Стара Загора

          Това беше мач номер 500 на старши треньора на варненци Илиан Илиев в родния елит

          1
          38
          Снимка: www.facebook.com/pfc.chernomore.varna
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Черно море победи драматично Берое с 2:1 в двубой от 18-ия кръг на първенството. Срещата се игра на стадиона под Аязмото, а развръзката дойде в последните секунди.

          - Реклама -

          Домакините откриха в добавеното време на първата част чрез Тижан Сона. След почивката обаче първо Георги Лазаров изравни, а след това ред и на драмата в края, когато резервата Густаво Франса се разписа за 2:1. Това беше мач номер 500 на старши треньора на гостите Илиан Илиев в родния елит.

          Така „моряците“ спряха серията от две поредни загуби, докато Берое продължава да търси първи точки при Хосу Урибе след завръщането му начело на тима. Заралии са 13-и с 15 точки, докато варненци са обратно в топ 4, макар и временно, с точно 30 пункта.

          В последните си двубои за годината в шампионата Черно море е домакин на ЦСКА, докато Берое ще търси първи успех от над два месеца насам при двубоя със Септември у дома.

          Черно море победи драматично Берое с 2:1 в двубой от 18-ия кръг на първенството. Срещата се игра на стадиона под Аязмото, а развръзката дойде в последните секунди.

          - Реклама -

          Домакините откриха в добавеното време на първата част чрез Тижан Сона. След почивката обаче първо Георги Лазаров изравни, а след това ред и на драмата в края, когато резервата Густаво Франса се разписа за 2:1. Това беше мач номер 500 на старши треньора на гостите Илиан Илиев в родния елит.

          Така „моряците“ спряха серията от две поредни загуби, докато Берое продължава да търси първи точки при Хосу Урибе след завръщането му начело на тима. Заралии са 13-и с 15 точки, докато варненци са обратно в топ 4, макар и временно, с точно 30 пункта.

          В последните си двубои за годината в шампионата Черно море е домакин на ЦСКА, докато Берое ще търси първи успех от над два месеца насам при двубоя със Септември у дома.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Данило се нареди сред най-титулуваните бразилци в историята

          Станимир Бакалов -
          След като стана шампион на Бразилия с екипа на Фламенго, защитникът Данило вече има точно 30 трофея в кариерата си. Така той се изкачи...
          Спорт

          Лацио изхвърли Милан от Купата на Италия

          Станимир Бакалов -
          Лацио надви Милан с минималното 1:0 в осминафинален мач за Купата на Италия, игран на „Стадио Олимпико“ в Рим. Единственото попадение реализира Матиа Дзакани в...
          Спорт

          Манчестър Юнайтед бе изпратен с освирквания от „Олд Трафорд“, не се справи с Уест Хем

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Юнайтед не успя да спечели домакинството си на Уест Хем, след като срещата от 14-ия кръг на "Олд Трафорд" завърши 1:1. Диого Далот...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions