Драматичен обрат за Черно море в Стара Загора

Черно море победи драматично Берое с 2:1 в двубой от 18-ия кръг на първенството. Срещата се игра на стадиона под Аязмото, а развръзката дойде в последните секунди.

- Реклама -

Домакините откриха в добавеното време на първата част чрез Тижан Сона. След почивката обаче първо Георги Лазаров изравни, а след това ред и на драмата в края, когато резервата Густаво Франса се разписа за 2:1. Това беше мач номер 500 на старши треньора на гостите Илиан Илиев в родния елит.

Така „моряците“ спряха серията от две поредни загуби, докато Берое продължава да търси първи точки при Хосу Урибе след завръщането му начело на тима. Заралии са 13-и с 15 точки, докато варненци са обратно в топ 4, макар и временно, с точно 30 пункта.

В последните си двубои за годината в шампионата Черно море е домакин на ЦСКА, докато Берое ще търси първи успех от над два месеца насам при двубоя със Септември у дома.