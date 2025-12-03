НА ЖИВО
          Два спешни варианта за промяна на движението след трагедията на Околовръстното в Пловдив

          Георги Петров
          След тежката катастрофа с три жертви на Околовръстния път в Пловдив властите обсъждат два основни варианта за незабавна промяна на организацията на движението:

          1. Пълно премахване на предпазните огради (мантинелите) и ограничаване на скоростта до 50 км/ч.
          2. Въвеждане на драстични ограничения на скоростта, ако оградите останат.

          Решенията се обсъждат по време на двудневна нощна инспекция, за да не бъде затруднен трафикът. Проверка се извършва по участъка между кръговите кръстовища за Пазарджик и Асеновград от път II-86, с участието на Европейския център за транспортни политики, АПИ, Пътна полиция и Областно пътно управление.

          Инж. Петър Попов съобщи, че се прави пълна ревизия на настилката, маркировката, отводняването и състоянието на мантинелите. Основен фокус е ефективността на оградите, поставени през 2021 г. за ограничаване на неправомерното включване в движението. Данните обаче са тревожни — след монтажа на мантинелите жертвите в участъка са се удвоили.

          Проблемът идва от стеснените платна и големия трафик — между 20 000 и 25 000 коли дневно. Първоначално третокласен път, трасето е надраснало капацитета си, а ограничените пространства не позволяват реакция при аварии. По протежението има едва 8 отбивки, което оставя аварирали автомобили директно на пътното платно.

          Сред обсъжданите решения са:

          • Премахване на мантинелите и ограничение 50 км/ч
          • Изграждане на временни аварийни уширения
          • Генерално разширяване на трасето, с проект през първата половина на 2026 г. и старт на строителството в края на годината

          Напрежението сред гражданите расте. На 12 декември е планиран протест с едночасова блокада на Околовръстното.

          Официалните резултати от независимото обследване ще бъдат представени на предстояща пресконференция.

