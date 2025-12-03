Двупосочно движение по Дунав мост за празниците

Движението по Дунав мост при Русе ще бъде възстановено в двете посоки от 18 декември, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Причината е предстоящият коледно-новогодишен трафик, а ремонтните дейности в затворения в момента 320-метров участък към Румъния вече приключват.

Така по време на празничните дни за Коледа и Нова година всички видове превозни средства ще могат да преминават без ограничения, като се осигурява по-безопасно и удобно преминаване през съоръжението.

От АПИ уточняват, че основният ремонт ще продължи в началото на 2026 г.

„От 8 януари се предвижда да стартират новите строително-монтажни работи в следващите 320 метра от моста – този път в платното в посока България“, заявиха от агенцията.

През последната седмица на обекта са монтирани парапет, осветителни стълбове и отводнителен колектор, продължени са дейностите по гребеновите фуги и полагането на защитно покритие върху тротоарния блок.

Ремонтът на Дунав мост се извършва ежедневно през светлата част на деня, като трафикът се организира така, че автомобилите да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Основният ремонт на българския участък от моста започна на 10 юли миналата година. От общо 1,057 км, вече са основно ремонтирани 413 метра.