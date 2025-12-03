Единодушно: Парламентът прие оттеглянето на бюджет 2026

С 201 гласа „за“ Народното събрание одобри предложението за оттегляне на законопроектите за бюджета на НЗОК, Държавното обществено осигуряване (ДОО) и държавния бюджет за 2026 г., предаде репортер на БГНЕС. Решението идва след дните на масови протести в София и страната.
Как се стигна до това решение
Проекторешението беше внесено на 2 декември 2025 г. от:
- Костадин Ангелов (ГЕРБ–СДС)
- Драгомир Стойнев (БСП – Обединена левица)
- Тошко Йорданов (Има такъв народ)
Как гласуваха парламентарните групи
„За“: 201 депутати
„Против“: 0
„Въздържал се“: 0
Разпределението на гласовете „за“:
- 62 – ГЕРБ–СДС
- 31 – ПП–ДБ
- 33 – „Възраждане“
- 25 – ДПС–Ново начало
- 16 – БСП–Обединена левица
- 16 – ИТН
- 5 – Алианс за права и свободи
- 9 – МЕЧ
- 4 – независими народни представители
Политически контекст
Решението идва след многохилядните протести на 1 декември, когато гражданите поискаха оттеглянето на бюджета и оставка на правителството.
ПП–ДБ заявиха, че в петък ще внесат вот на недоверие към кабинета „Желязков“ за цялостен провал на управлението.
Премиерът Росен Желязков отговори, че „Правителството е готово да влезе в дебат“ и подчерта, че оставка няма да бъде подадена.
Какво следва
След днешното решение започва нова бюджетна процедура, в която кабинетът обещава:
- по-широки обществени и експертни консултации,
- преразглеждане на спорните текстове,
- публични разговори в Министерството на финансите,
- премахване на автоматичното увеличение на заплатите в публичния сектор,
- преоценка на данък дивидент и социалните осигуровки.
Не ви вярваме и не ви искамеее! Оставка!!
Революция трябва
Със протести не става трябва бунт!
Улимен натисщ докато мутрите не паднат от власт и докато не освободят България от отровтата си примка
Тоест,отказваме да ограбване народа,но временно.
Оставка
Всички вън трябва бунт няма друго спасение!
Приеха го под строй на 1во четене, сега го оттеглят! Жалка картина е този така наречен парламент! Да се смееш ли с тези некадърници, да плачеш ли!
Мършляците протакат и се правят на ударени ,само и само да ни вкарат в еврокочината и после кой откъде ,а ние ще гинем отново ограбени с унищожения ни лев ,незабавна оставка мършляци 👊👊👊👊💩💩💩💩
Когато каруцата се обърне, пътища много…Закъсняхте, вън от парламента, кретени! ,,Спасителите“’ също, с какво са по- различни? Казано е, нов бардак със стари к..ви не става!
Само оставката на Правителството ще спаси българския лев! Ако сега не го направим, значи не обичаме България! Това е тест и последния, последния ни шанс!
ВЗИМАЙТЕ СИ ПАРЦАЛИТЕ И ДИМ ДА ВИ НЯМА. ПИЯВИЦИ ДОЛНИ😡😡
Оставка бе кретени!
Предлагам цялото време, отделено от ненародните избраници на оттегления бюджет, да не се счита за работа и да не бъде платено. Също и на изготвилите го в МС, след като не става за нищо. Трябва да спрем да плащаме на хора, които нищо не вършат. Освен това да се въведе изказване от място, какво е това сур до трибуната и поне 2 минути се губят, като се изчисли, поне един час на ден им плащаме да отиват до трибуната и да слизат от трибуната. Народни хрантутници.
Хайде сега, гълъбченца, също така единодушно да гласувате оставката на това подобие на правителство и да се тръгва към нови избори със засилен международен контрол. Дойде време да чистим авгиевите обори, напълнени с екскрементите ви.