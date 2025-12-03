НА ЖИВО
          Единодушно: Парламентът прие оттеглянето на бюджет 2026

          15
          373
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          С 201 гласа „за“ Народното събрание одобри предложението за оттегляне на законопроектите за бюджета на НЗОК, Държавното обществено осигуряване (ДОО) и държавния бюджет за 2026 г., предаде репортер на БГНЕС. Решението идва след дните на масови протести в София и страната.

          Как се стигна до това решение

          Проекторешението беше внесено на 2 декември 2025 г. от:

          • Костадин Ангелов (ГЕРБ–СДС)
          • Драгомир Стойнев (БСП – Обединена левица)
          • Тошко Йорданов (Има такъв народ)

          Как гласуваха парламентарните групи

          „За“: 201 депутати
          „Против“: 0
          „Въздържал се“: 0

          Разпределението на гласовете „за“:

          • 62 – ГЕРБ–СДС
          • 31 – ПП–ДБ
          • 33 – „Възраждане“
          • 25 – ДПС–Ново начало
          • 16 – БСП–Обединена левица
          • 16 – ИТН
          • 5 – Алианс за права и свободи
          • 9 – МЕЧ
          • 4 – независими народни представители
          Политически контекст

          Решението идва след многохилядните протести на 1 декември, когато гражданите поискаха оттеглянето на бюджета и оставка на правителството.

          ПП–ДБ заявиха, че в петък ще внесат вот на недоверие към кабинета „Желязков“ за цялостен провал на управлението.

          Премиерът Росен Желязков отговори, че „Правителството е готово да влезе в дебат“ и подчерта, че оставка няма да бъде подадена.

          Какво следва

          След днешното решение започва нова бюджетна процедура, в която кабинетът обещава:

          • по-широки обществени и експертни консултации,
          • преразглеждане на спорните текстове,
          • публични разговори в Министерството на финансите,
          • премахване на автоматичното увеличение на заплатите в публичния сектор,
          • преоценка на данък дивидент и социалните осигуровки.

          Фандъкова: Бюджетът се оттегля, диалогът трябва да продължи

          15 КОМЕНТАРА

          4. Улимен натисщ докато мутрите не паднат от власт и докато не освободят България от отровтата си примка

          8. Приеха го под строй на 1во четене, сега го оттеглят! Жалка картина е този така наречен парламент! Да се смееш ли с тези некадърници, да плачеш ли!

          9. Мършляците протакат и се правят на ударени ,само и само да ни вкарат в еврокочината и после кой откъде ,а ние ще гинем отново ограбени с унищожения ни лев ,незабавна оставка мършляци 👊👊👊👊💩💩💩💩

          10. Когато каруцата се обърне, пътища много…Закъсняхте, вън от парламента, кретени! ,,Спасителите“’ също, с какво са по- различни? Казано е, нов бардак със стари к..ви не става!

          11. Само оставката на Правителството ще спаси българския лев! Ако сега не го направим, значи не обичаме България! Това е тест и последния, последния ни шанс!

          14. Предлагам цялото време, отделено от ненародните избраници на оттегления бюджет, да не се счита за работа и да не бъде платено. Също и на изготвилите го в МС, след като не става за нищо. Трябва да спрем да плащаме на хора, които нищо не вършат. Освен това да се въведе изказване от място, какво е това сур до трибуната и поне 2 минути се губят, като се изчисли, поне един час на ден им плащаме да отиват до трибуната и да слизат от трибуната. Народни хрантутници.

          15. Хайде сега, гълъбченца, също така единодушно да гласувате оставката на това подобие на правителство и да се тръгва към нови избори със засилен международен контрол. Дойде време да чистим авгиевите обори, напълнени с екскрементите ви.

