Единодушно: Парламентът прие оттеглянето на бюджет 2026

С 201 гласа „за“ Народното събрание одобри предложението за оттегляне на законопроектите за бюджета на НЗОК, Държавното обществено осигуряване (ДОО) и държавния бюджет за 2026 г., предаде репортер на БГНЕС. Решението идва след дните на масови протести в София и страната.

- Реклама -

Как се стигна до това решение

Проекторешението беше внесено на 2 декември 2025 г. от:

Костадин Ангелов (ГЕРБ–СДС)

Драгомир Стойнев (БСП – Обединена левица)

Тошко Йорданов (Има такъв народ)

Как гласуваха парламентарните групи

„За“: 201 депутати

„Против“: 0

„Въздържал се“: 0

Разпределението на гласовете „за“:

62 – ГЕРБ–СДС

– ГЕРБ–СДС 31 – ПП–ДБ

– ПП–ДБ 33 – „Възраждане“

– „Възраждане“ 25 – ДПС–Ново начало

– ДПС–Ново начало 16 – БСП–Обединена левица

– БСП–Обединена левица 16 – ИТН

– ИТН 5 – Алианс за права и свободи

– Алианс за права и свободи 9 – МЕЧ

– МЕЧ 4 – независими народни представители

Политически контекст

Решението идва след многохилядните протести на 1 декември, когато гражданите поискаха оттеглянето на бюджета и оставка на правителството.

ПП–ДБ заявиха, че в петък ще внесат вот на недоверие към кабинета „Желязков“ за цялостен провал на управлението.

Премиерът Росен Желязков отговори, че „Правителството е готово да влезе в дебат“ и подчерта, че оставка няма да бъде подадена.

Какво следва

След днешното решение започва нова бюджетна процедура, в която кабинетът обещава: