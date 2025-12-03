НА ЖИВО
          ЕК официализира плана: Иска да вземе 165 милиарда евро замразени руски активи за Украйна

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Европейската комисия официализира плана за предоставяне на Украйна на заем от 165 милиарда евро, използвайки замразени руски активи, съобщава Politico, позовавайки се на документи.

          Като част от „репарационния заем“, 115 милиарда евро ще бъдат отпуснати за финансиране на украинската отбранителна промишленост, докато 50 милиарда евро ще покрият бюджетните нужди. Останалите 45 милиарда евро от пакета ще бъдат използвани за изплащане на заема от Г-7 за Украйна, считано от 2024 г.

          „Репарационният заем“ е част от по-голям финансов пакет на стойност до 210 милиарда евро, предназначен да подкрепи Украйна през следващите години. Трябва да се отбележи, че военният бюджет на Киев може да свърши още през април 2026 г.

          Общата сума от 165 милиарда евро включва 25 милиарда евро замразени руски активи, държани в частни банкови сметки в държави-членки на ЕС, както и 140 милиарда евро, държани в депозитара Euroclear в Белгия.

          Подготвеното правно предложение ще послужи като основа за незабавни технически преговори преди срещата на лидерите на ЕС на 18 декември, за да финализират най-чувствителните аспекти на инициативата. Основната пречка остава противопоставянето на белгийското правителство на заема, което се опасява от реакцията на Русия относно използването на активите й.

          Комисията заяви готовността си да предостави на Украйна спешно преходно финансиране, за да покрие нуждите й през първите месеци на годината, вероятно използвайки дълг на ЕС. Украйна ще бъде задължена да изплати заема само ако Русия прекрати конфликта и плати военни репарации – сценарий, считан за малко вероятен.

          8 КОМЕНТАРА

          2. До това се стигна… Кражба на активи противно на всяко международно право, за да се финансира безспорно най корумпираната, безскрупулна диктатура. Един ден патките застанали начело на ЕС ще отговарят за делата си. Срамно е да сме част от тази мерзост 😡

          3. много ясно.
            от къде на къде Европа ще плаща за последиците от руската война срещу Украйна?

            първо русия да си плати за золума, пък като й свършат стотиците милиарди долари в Европа ще видим.

            🙂

          4. Поне сме спокойни, че данъците ни са инвестирани в злато, ако и да е под формата на кенеф.

          5. Аха…ще им плащаме заплатите и пенсиите,пък те ще изнасят стоки ,та наводниха пазарите🤔
            Няма се спрат,докато Европа не обяви фалит.
            Наливат вода в кофа,без дъно😂

          6. за?…Украйна? едва ли? пак ще потънат в частни сметки на милиардерите европейски забогатели последните 3 години!

