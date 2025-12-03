НА ЖИВО
          Елисавета Белобрадова: Ексцесиите на протеста бяха добре координиран театрален спектакъл

          Елисавета Белобрадова: Ексцесиите на протеста бяха добре координиран театрален спектакъл
          Елисавета Белобрадова: Ексцесиите на протеста бяха добре координиран театрален спектакъл
          Депутатът определи участниците в чупенето и палежите на движимо и недвижимо имущество като вандали и посочи, че според нейните наблюдения те са действали в завиден синхрон с полицията.
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Освен народен представител аз от десет години работя на сцена и когато видя добре координиран театрален спектакъл, мога да го разпозная веднага. Координацията на този спектакъл беше завидна.“

          Такъв коментар във връзка с ескалацията на протестите от понеделник вечерта направи пред „Евроком“ народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Елисавета Белобрадова.

          Депутатът определи участниците в чупенето и палежите на движимо и недвижимо имущество като вандали и посочи, че според нейните наблюдения те са действали в завиден синхрон с полицията.

          „Освен народен представител аз от десет години работя на сцена и когато видя добре координиран театрален спектакъл, мога да го разпозная веднага. Координацията на този спектакъл беше завидна.“

          Такъв коментар във връзка с ескалацията на протестите от понеделник вечерта направи пред „Евроком“ народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Елисавета Белобрадова.

          Депутатът определи участниците в чупенето и палежите на движимо и недвижимо имущество като вандали и посочи, че според нейните наблюдения те са действали в завиден синхрон с полицията.

          34 КОМЕНТАРА

          5. Видяхме я и я чухме, как тя координираше протеста с любезното съдейттвие на Евроком. Бяхте заедно .

            • Трендафил Акациев Там си и е брадата, ама вече е побеляла , ЕГН, на никой не прощава 🤣

          9. АКО НЕ КАЖАТ, КОИ СА ВАНДАЛИТЕ, ОСТАВАХ С ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ СА МЛАДЕЖИТЕ НА ГЕРБ ИЛИ ДПС НОВО НАЧАЛО!!!

          10. КО3ИЛААТА ДА ОБЯСНИ ЗАЩО ГЛАСИВАХА ПАК С ТИКВАТА И ШИШО … ТОЧНО ДНЕС….
            ТО БИВА ЛИЦЕМЕРИЕ, БЕЗДАРИЕ И КАРИЕРИЗЪМ.. АМА ЧА ПА ТОПЛКОЗ.. !!?

