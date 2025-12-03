Елисавета Белобрадова: Ексцесиите на протеста бяха добре координиран театрален спектакъл

Такъв коментар във връзка с ескалацията на протестите от понеделник вечерта направи пред „Евроком“ народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Елисавета Белобрадова.
Депутатът определи участниците в чупенето и палежите на движимо и недвижимо имущество като вандали и посочи, че според нейните наблюдения те са действали в завиден синхрон с полицията.
Страшно Страшно когато ти виждаш усещащ А ТЕ ТИ КРЕЩЯТ:
-НЕ; Черното е бяло! Ще приемеш!
Ку -ку
И ти к’ва си мивка..
Русофобката белобрадвова
Видяхме я и я чухме, как тя координираше протеста с любезното съдейттвие на Евроком. Бяхте заедно .
Да не ѝ е почерняла брадата, че я е обръснала 🤣
Трендафил Акациев Там си и е брадата, ама вече е побеляла , ЕГН, на никой не прощава 🤣
По скоро много розови и нежни
НСМ
АКО НЕ КАЖАТ, КОИ СА ВАНДАЛИТЕ, ОСТАВАХ С ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ СА МЛАДЕЖИТЕ НА ГЕРБ ИЛИ ДПС НОВО НАЧАЛО!!!
КО3ИЛААТА ДА ОБЯСНИ ЗАЩО ГЛАСИВАХА ПАК С ТИКВАТА И ШИШО … ТОЧНО ДНЕС….
ТО БИВА ЛИЦЕМЕРИЕ, БЕЗДАРИЕ И КАРИЕРИЗЪМ.. АМА ЧА ПА ТОПЛКОЗ.. !!?
Ти как гласува ма, защо против Референдума, г-жо бяла брада?
Emil Grigorov късно е за този референдум.
Емилия Михайлова За съжаление сте права, но докато не сме влезли има илюзорен шанс, после излизането е невъзможно!
Халтураджийката!
Тъпа офца
Нар_Ко_ман_ка! Крадла на ток! Ама то си ѝ е в гена и в кръвта!
Милиционерски практики
Мразя тази жена
Светла Николова така е другарко , само лоботомията ще ви спаси
Михаил Мишев неми пиши глупости
Светла Николова реферерендум , другарко
Михаил Мишев оф я изчезни бе
Светла Николова Изчезвам другарко , трагедията на ниския ви интелект не ме валнува… сполай ти , три пъти амин и чао 🤣
Светла Николова Само гледайте! Тя е в групата замислили смяна на азбуката, религията и промяна на имената.
Светла Николова Защото мрази всичко изконно българско!
Ти колко си устата…..