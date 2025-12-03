Елисавета Белобрадова: Ексцесиите на протеста бяха добре координиран театрален спектакъл

„Освен народен представител аз от десет години работя на сцена и когато видя добре координиран театрален спектакъл, мога да го разпозная веднага. Координацията на този спектакъл беше завидна.“

Такъв коментар във връзка с ескалацията на протестите от понеделник вечерта направи пред „Евроком“ народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Елисавета Белобрадова.

Депутатът определи участниците в чупенето и палежите на движимо и недвижимо имущество като вандали и посочи, че според нейните наблюдения те са действали в завиден синхрон с полицията.