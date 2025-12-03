ЕС спира руския газ до 2027 г. след постигнато споразумение

Европейският съюз постигна политическо споразумение за пълна забрана на вноса на руски природен газ до есента на 2027 г., съобщиха тази сутрин евродепутати и представители на държавите членки, цитирани от АФП.

- Реклама -

Решението представлява компромис между позициите на Европейския парламент, който настояваше забраната да влезе в сила по-рано, и някои държави членки, които поискаха повече време за адаптация.

Според договореното:

Забраната за сключване на нови дългосрочни договори с Русия ще влезе в сила най-късно до 1 ноември 2027 г.

До есента на същата година се прекратява и целият внос на руски газ в ЕС.

Мярката е част от по-широкия усилие на ЕС да намали енергийната зависимост от Москва след инвазията в Украйна и да диверсифицира енергийните доставки.