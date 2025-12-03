ЕС спира руския газ до 2027 г. след постигнато споразумение

Европейският съюз постигна политическо споразумение за пълна забрана на вноса на руски природен газ до есента на 2027 г., съобщиха тази сутрин евродепутати и представители на държавите членки, цитирани от АФП.
- Реклама -
Решението представлява компромис между позициите на Европейския парламент, който настояваше забраната да влезе в сила по-рано, и някои държави членки, които поискаха повече време за адаптация.
Според договореното:
- Забраната за сключване на нови дългосрочни договори с Русия ще влезе в сила най-късно до 1 ноември 2027 г.
- До есента на същата година се прекратява и целият внос на руски газ в ЕС.
Мярката е част от по-широкия усилие на ЕС да намали енергийната зависимост от Москва след инвазията в Украйна и да диверсифицира енергийните доставки.
Европейският съюз постигна политическо споразумение за пълна забрана на вноса на руски природен газ до есента на 2027 г., съобщиха тази сутрин евродепутати и представители на държавите членки, цитирани от АФП.
- Реклама -
Решението представлява компромис между позициите на Европейския парламент, който настояваше забраната да влезе в сила по-рано, и някои държави членки, които поискаха повече време за адаптация.
Според договореното:
- Забраната за сключване на нови дългосрочни договори с Русия ще влезе в сила най-късно до 1 ноември 2027 г.
- До есента на същата година се прекратява и целият внос на руски газ в ЕС.
Мярката е част от по-широкия усилие на ЕС да намали енергийната зависимост от Москва след инвазията в Украйна и да диверсифицира енергийните доставки.
И като го спре напълно, тогава ще яде брамбалото.
Дали ще го има тоя балон ес до 2027 година ,това е другия въпрос
До тогава я камилата я камиларят!😏
БРАВО!
Слагайте си печките.
Ще внасят американски такъв, който… О, не може да бъде е руски… С надценка де – това променя всичко 😵💫 Да умреш от смях 😆😆😆😆😆
Дано до тогава да я няма и Руzия!АМИН!
Димитър Попов 😎🤔По-вероятно е да го няма ЕС!
Руснаците си правят сметка, че ще продават в бъдеще, но явно няма да стане! Путин загуби пазар за 150 милиарда евро на година, Китай купува едва за 28 милиарда евро на година, дори и Силата на Сибир 2 да се осъществи, а това няма да стане защото Китай не желае, ще се добавят още 15 милиарда евро.
Абе как не може някой да спре ЕС не руския газ.Аман от ненормалници.
Ruska Stoicheva все андрешковци като тебе пишат глупости
ОТ НЕБЕТО ЛИ ЩЕ ИДВА
И после същият този газ, Европа ще го купува от САЩ, но на по-високо цена…Европейски глупаци
Глупаци са ес, газта ще е руска но продадена от америка.
АЗ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН С ТАЗИ ЕВРОПА. ЗАМИНАВАМ ПРЕСЕЛВАМ СЕ В РУСИЯ.