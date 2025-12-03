Ева Кайли: „Белгия вече не е безопасна за европейски политици“

Бившата евродепутатка Ева Кайли, замесена в скандала „Катаргейт“, коментира новото разследване за предполагаема измама, в което фигурира името на Федерика Могерини, съобщава Politico.

Кайли, която в миналото беше заместник-председател на Европейския парламент, заяви пред „Ла Стампа“ от Абу Даби, че Белгия вече „не е безопасно място“ за политически фигури, особено за италианци. Поводът е започналата проверка за евентуална манипулация на обществен търг в полза на Колежа на Европа, където Могерини е ректор.

Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини, както и бившият генерален секретар на дипломатическата служба Стефано Саннино, бяха разпитани и освободени от ареста в сряда сутринта. Кайли коментира, че е „шокирана, но не и изненадана“ от проверката срещу Европейската служба за външна дейност.

По думите ѝ, разследването е „операция, насочена срещу Италия“, която разрушава кариери преди да има установени факти и поставя под въпрос върховенството на закона.

Кайли директно сравни случващото се със скандала „Катаргейт“, подчертавайки, че той е бил погрешно интерпретиран от самото начало. Според нея това, което прокурорите са определили като незаконно чуждестранно влияние, всъщност било „обичайна парламентарна дипломация“, финансирана от частни НПО. Тя допълни, че почти три години по-късно срещу нея няма официални обвинения, а доказателствата са „предимно косвени“.

Ева Кайли беше евродепутат от 2014 г. и заемаше поста заместник-председател на ЕП до ареста си през декември 2022 г., когато беше задържана заради подозрения в корупция, пране на пари и участие в престъпна организация по делото „Катаргейт“.