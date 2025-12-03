НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Ева Кайли: „Белгия вече не е безопасна за европейски политици“

          2
          483
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Бившата евродепутатка Ева Кайли, замесена в скандала „Катаргейт“, коментира новото разследване за предполагаема измама, в което фигурира името на Федерика Могерини, съобщава Politico.

          - Реклама -

          Кайли, която в миналото беше заместник-председател на Европейския парламент, заяви пред „Ла Стампа“ от Абу Даби, че Белгия вече „не е безопасно място“ за политически фигури, особено за италианци. Поводът е започналата проверка за евентуална манипулация на обществен търг в полза на Колежа на Европа, където Могерини е ректор.

          Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини, както и бившият генерален секретар на дипломатическата служба Стефано Саннино, бяха разпитани и освободени от ареста в сряда сутринта. Кайли коментира, че е „шокирана, но не и изненадана“ от проверката срещу Европейската служба за външна дейност.

          По думите ѝ, разследването е „операция, насочена срещу Италия“, която разрушава кариери преди да има установени факти и поставя под въпрос върховенството на закона.

          Кайли директно сравни случващото се със скандала „Катаргейт“, подчертавайки, че той е бил погрешно интерпретиран от самото начало. Според нея това, което прокурорите са определили като незаконно чуждестранно влияние, всъщност било „обичайна парламентарна дипломация“, финансирана от частни НПО. Тя допълни, че почти три години по-късно срещу нея няма официални обвинения, а доказателствата са „предимно косвени“.

          Ева Кайли беше евродепутат от 2014 г. и заемаше поста заместник-председател на ЕП до ареста си през декември 2022 г., когато беше задържана заради подозрения в корупция, пране на пари и участие в престъпна организация по делото „Катаргейт“.

          Бившата евродепутатка Ева Кайли, замесена в скандала „Катаргейт“, коментира новото разследване за предполагаема измама, в което фигурира името на Федерика Могерини, съобщава Politico.

          - Реклама -

          Кайли, която в миналото беше заместник-председател на Европейския парламент, заяви пред „Ла Стампа“ от Абу Даби, че Белгия вече „не е безопасно място“ за политически фигури, особено за италианци. Поводът е започналата проверка за евентуална манипулация на обществен търг в полза на Колежа на Европа, където Могерини е ректор.

          Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини, както и бившият генерален секретар на дипломатическата служба Стефано Саннино, бяха разпитани и освободени от ареста в сряда сутринта. Кайли коментира, че е „шокирана, но не и изненадана“ от проверката срещу Европейската служба за външна дейност.

          По думите ѝ, разследването е „операция, насочена срещу Италия“, която разрушава кариери преди да има установени факти и поставя под въпрос върховенството на закона.

          Кайли директно сравни случващото се със скандала „Катаргейт“, подчертавайки, че той е бил погрешно интерпретиран от самото начало. Според нея това, което прокурорите са определили като незаконно чуждестранно влияние, всъщност било „обичайна парламентарна дипломация“, финансирана от частни НПО. Тя допълни, че почти три години по-късно срещу нея няма официални обвинения, а доказателствата са „предимно косвени“.

          Ева Кайли беше евродепутат от 2014 г. и заемаше поста заместник-председател на ЕП до ареста си през декември 2022 г., когато беше задържана заради подозрения в корупция, пране на пари и участие в престъпна организация по делото „Катаргейт“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Общият съд на ЕС допусна иска на Румен Гечев срещу въвеждането на еврото

          Владимир Висоцки -
          Общият съд на Европейския съюз е приел за допустима исковата молба, оспорваща законосъобразността на приемането на България в еврозоната, планирано за 1 януари 2026...
          Икономика

          Унгарският гигант МОЛ се цели в чуждите активи на „Лукойл“ – от Балканите до Кавказ

          Пламена Ганева -
          Унгарската нефтегазова компания МОЛ е уведомила американски официални представители за интереса си да придобие значителна част от чуждестранните активи на санкционираната руска корпорация „Лукойл“,...
          Футбол

          Феновете на ЦСКА ще трябва да плащат по 15 лева, за да гледат мача с Черно море

          Николай Минчев -
          Феновете на ЦСКА ще плащат по 15 лева за последното шампионатно гостуване през 2025 година. „Червените“ се изпправят срещу Черно море на „Тича“ в...

          2 КОМЕНТАРА

          1. европейските мафиоти шмекери крадящи от народите на европа къде са добре приети освен в Киев? не е Америка може би в България

          2. Да, за корумпета кто теб (взимали пари от Катар) е кофти място. В ЕС ВИ ХВАЩАТ(рано или късно) и е страшно.
            Виж в Бг или русофилски държави и русия, можеш да си крадеш насита.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions