Евгений Дикий: Русия не воюва за територии, а за пълна победа във войната срещу Украйна

Русия няма отделна цел на всяко направление, тъй като не се бори за отделни части от украинската територия, а за пълна победа в тази война. Това заяви Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война, бивш командир на рота в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център, в ефира на „Киев24“.
„А когато се борите за пълна победа, където всъщност целта ви е ликвидирането на държавата Украйна – и тази цел никога не е изчезвала, руснаците никога не са се отказвали от нея – в този случай всеки участък от фронта е една и съща цел за вас и вие оценявате само къде в момента имате най-добра ситуация и възможност да отхвърлите врага, тоест нас“, подчерта експертът.
Според него последното изявление на руския президент Владимир Путин за разширяване на буферната зона в Украйна само потвърждава това.
„Ако някой е имал съмнения по този въпрос, последното изявление на Путин не оставя никакви съмнения. Докато разговорите за преговори се водят от месец, Владимир Владимирович изясни нещата. Той буквално току-що даде заповед за създаване на буферна зона – с други думи, за разширяване на окупираната територия – в още три области, а именно Харков, Чернигов и Суми“, отбеляза Дикий.
Русия каза какво иска! Не иска цяла Украйна. А на украинците – нека изберат по-малката беля.
Nasko Milin Украйна също каза, какво иска за да не ги унищожи до край, а именно незабавно да напуснат родината им и да възстановят нанесените от тях щети ! Путягата си пусна таралеж в гащите ………
ОРКИ 🤣
Русия ще изгуби тази война
ЗЕЛЕНСКИ СЕГА УПОТРЕБЯВА ДУМИТЕ НА САТРАПА САТЛИН !“ МИР С ВРАГА Е ВЪЗМОЖЕН САМО СЛЕД НЕГОВОТО УНИЩОЖЕНИЕ “ !
НЕЩО МНОГО ДЪЛГИ ИЗЛЕЗНАХА ТЕЗИ ТРИ ДНИ, ЗА КОИТО БЯХА ДОШЛИ !
Още 2/3 дни и са в Киев 😂
Mumun Bahri Когато решат Киев няма да го има.
Giouri Avgerinos ама нещо са решили да дават по 20-30 хил жертви на месец в борба за Покровск, който е на някакви си 50 км от фронтовата линия през 2022 😂
Mumun Bahri АГРЕСОРИТЕ ЗА 4 ГОДИНИ СА НАВЛЕЗНАЛИ ЕДВА 20 КМ. В УКРАЙНА, А ДАДОХА НАД ЕДИН МИЛИОН ЖЕРТВИ И ОТДЕЛНО ТЕХНИКА СЪС СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ТОНОВЕ ЗА СКРАП !
груз 200
РасСосия е враг сама на себе си.
Albena Miteva Предполагам, че и пра пра бабати е мислела така
Aldin Aldinov-Alish тъп ватник нито може да мисли,нито да предполага нищо адекватно,поради вродената липса на сиво вещество на последния етаж на зомбитялото си.
Albena Miteva околовръстна работничка. Кой е любимият ти духов инструмент?
Ni Koj циба ватнишки анонимен трол безработен нещастен!
Albena Miteva Имаш предвид Еврогейския съюз е враг на себе си.
Благодарим Ви г-н Дикий ☦️
Ще ви се орки.😆😆😆😆
..😆..“Добра логика“..