Евгений Дикий: Русия не воюва за територии, а за пълна победа във войната срещу Украйна

Русия няма отделна цел на всяко направление, тъй като не се бори за отделни части от украинската територия, а за пълна победа в тази война. Това заяви Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война, бивш командир на рота в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център, в ефира на „Киев24“.

„А когато се борите за пълна победа, където всъщност целта ви е ликвидирането на държавата Украйна – и тази цел никога не е изчезвала, руснаците никога не са се отказвали от нея – в този случай всеки участък от фронта е една и съща цел за вас и вие оценявате само къде в момента имате най-добра ситуация и възможност да отхвърлите врага, тоест нас“, подчерта експертът.

Според него последното изявление на руския президент Владимир Путин за разширяване на буферната зона в Украйна само потвърждава това.

„Ако някой е имал съмнения по този въпрос, последното изявление на Путин не оставя никакви съмнения. Докато разговорите за преговори се водят от месец, Владимир Владимирович изясни нещата. Той буквално току-що даде заповед за създаване на буферна зона – с други думи, за разширяване на окупираната територия – в още три области, а именно Харков, Чернигов и Суми“, отбеляза Дикий.