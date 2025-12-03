НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Евгений Дикий: Русия не воюва за територии, а за пълна победа във войната срещу Украйна

          21
          272
          Евгений Дикий
          Евгений Дикий
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия няма отделна цел на всяко направление, тъй като не се бори за отделни части от украинската територия, а за пълна победа в тази война. Това заяви Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война, бивш командир на рота в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център, в ефира на „Киев24“.

          - Реклама -

          „А когато се борите за пълна победа, където всъщност целта ви е ликвидирането на държавата Украйна – и тази цел никога не е изчезвала, руснаците никога не са се отказвали от нея – в този случай всеки участък от фронта е една и съща цел за вас и вие оценявате само къде в момента имате най-добра ситуация и възможност да отхвърлите врага, тоест нас“, подчерта експертът.

          Според него последното изявление на руския президент Владимир Путин за разширяване на буферната зона в Украйна само потвърждава това.

          „Ако някой е имал съмнения по този въпрос, последното изявление на Путин не оставя никакви съмнения. Докато разговорите за преговори се водят от месец, Владимир Владимирович изясни нещата. Той буквално току-що даде заповед за създаване на буферна зона – с други думи, за разширяване на окупираната територия – в още три области, а именно Харков, Чернигов и Суми“, отбеляза Дикий.

          Русия няма отделна цел на всяко направление, тъй като не се бори за отделни части от украинската територия, а за пълна победа в тази война. Това заяви Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война, бивш командир на рота в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център, в ефира на „Киев24“.

          - Реклама -

          „А когато се борите за пълна победа, където всъщност целта ви е ликвидирането на държавата Украйна – и тази цел никога не е изчезвала, руснаците никога не са се отказвали от нея – в този случай всеки участък от фронта е една и съща цел за вас и вие оценявате само къде в момента имате най-добра ситуация и възможност да отхвърлите врага, тоест нас“, подчерта експертът.

          Според него последното изявление на руския президент Владимир Путин за разширяване на буферната зона в Украйна само потвърждава това.

          „Ако някой е имал съмнения по този въпрос, последното изявление на Путин не оставя никакви съмнения. Докато разговорите за преговори се водят от месец, Владимир Владимирович изясни нещата. Той буквално току-що даде заповед за създаване на буферна зона – с други думи, за разширяване на окупираната територия – в още три области, а именно Харков, Чернигов и Суми“, отбеляза Дикий.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          21 КОМЕНТАРА

          1. Русия каза какво иска! Не иска цяла Украйна. А на украинците – нека изберат по-малката беля.

            • Nasko Milin Украйна също каза, какво иска за да не ги унищожи до край, а именно незабавно да напуснат родината им и да възстановят нанесените от тях щети ! Путягата си пусна таралеж в гащите ………

          4. ЗЕЛЕНСКИ СЕГА УПОТРЕБЯВА ДУМИТЕ НА САТРАПА САТЛИН !“ МИР С ВРАГА Е ВЪЗМОЖЕН САМО СЛЕД НЕГОВОТО УНИЩОЖЕНИЕ “ !

              • Giouri Avgerinos ама нещо са решили да дават по 20-30 хил жертви на месец в борба за Покровск, който е на някакви си 50 км от фронтовата линия през 2022 😂

            • Mumun Bahri АГРЕСОРИТЕ ЗА 4 ГОДИНИ СА НАВЛЕЗНАЛИ ЕДВА 20 КМ. В УКРАЙНА, А ДАДОХА НАД ЕДИН МИЛИОН ЖЕРТВИ И ОТДЕЛНО ТЕХНИКА СЪС СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ТОНОВЕ ЗА СКРАП !

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions