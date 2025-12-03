НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Фандъкова: Бюджетът се оттегля, диалогът трябва да продължи

          13
          59
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Преди началото на днешното пленарно заседание депутатът от ГЕРБ–СДС Йорданка Фандъкова коментира напрежението около исканията на протестиращите и заяви, че оттеглянето на бюджета е важен ход, но диалогът трябва да продължи.

          „Днес ще разглеждаме оттеглянето на бюджета и се надявам диалогът, който вчера се възстанови между бизнеса и синдикатите, да продължи.“

          - Реклама -

          На заседанието парламентът ще обсъди проекта за решение за оттегляне на държавния бюджет за 2026 г., както и проектобюджетите на НЗОК и Държавното обществено осигуряване.

          В дневния ред са включени и законодателни предложения на опозицията, които предстои да бъдат разгледани в контекста на политическата криза и засиленото обществено напрежение.

          Преди началото на днешното пленарно заседание депутатът от ГЕРБ–СДС Йорданка Фандъкова коментира напрежението около исканията на протестиращите и заяви, че оттеглянето на бюджета е важен ход, но диалогът трябва да продължи.

          „Днес ще разглеждаме оттеглянето на бюджета и се надявам диалогът, който вчера се възстанови между бизнеса и синдикатите, да продължи.“

          - Реклама -

          На заседанието парламентът ще обсъди проекта за решение за оттегляне на държавния бюджет за 2026 г., както и проектобюджетите на НЗОК и Държавното обществено осигуряване.

          В дневния ред са включени и законодателни предложения на опозицията, които предстои да бъдат разгледани в контекста на политическата криза и засиленото обществено напрежение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Политика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          Владимир Висоцки -
          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на...

          13 КОМЕНТАРА

          3. Крадло , мръсна и теб скоро ще те почват ! Нямс да те оставим на мира , да знаеш ! Портних и ти заедно в затвора . Мръсна селска крадла !

          4. Оставка! Защо ни е Здравен министър – като за болните деца няма -НДБ, а той обикаля света!? Болните и оставените без лекарства – умират, и здрави полицаи и пожарникари – имат ТЕЛК!? Защо ни Соц. министър като за измамените и останали без домове – няма приюти и умират от глад, студ и безхаберие от МТСП, а и той обикаля света!? И хиляди са ощетени от АСП и не са уведомени, че имат право на отопление и помощ за лекарства и др. !? Защо ни е министър Д. Митов като сл. на МВР Монтана Т. М. – е измамил стар човек и му взел вилата за 1 000 лв и къща, а сина му останал без дом!? И над 500 000 нямат ЛК и право на соц. помощи, а МВР защитава престъпниците и тормози пострадалите от ПТП, имотните измами, пострадалите от лекарски грешки, убитите и няма адекватни мерки и защита за гражданите!? Защо г-н Г.Георгиев като министър само ни лъже , че има Закон за дом. насилие и за измамените с имоти, като хиляди останаха без съдействие от МВР и от прокуратурата и съда и хора умират и се самоубиват!?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions