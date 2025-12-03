Фандъкова: Бюджетът се оттегля, диалогът трябва да продължи

Преди началото на днешното пленарно заседание депутатът от ГЕРБ–СДС Йорданка Фандъкова коментира напрежението около исканията на протестиращите и заяви, че оттеглянето на бюджета е важен ход, но диалогът трябва да продължи.

„Днес ще разглеждаме оттеглянето на бюджета и се надявам диалогът, който вчера се възстанови между бизнеса и синдикатите, да продължи.“

На заседанието парламентът ще обсъди проекта за решение за оттегляне на държавния бюджет за 2026 г., както и проектобюджетите на НЗОК и Държавното обществено осигуряване.

В дневния ред са включени и законодателни предложения на опозицията, които предстои да бъдат разгледани в контекста на политическата криза и засиленото обществено напрежение.