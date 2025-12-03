Гърция въвежда нови AI камери: фонът се замъглява, видим остава само шофьорът

Гърция въвежда модерна система за пътен контрол, при която AI алгоритъм автоматично замъглява целия фон, като ясно остава единствено лицето на водача. Това обяви министърът на цифровото управление Димитрис Папастериу, представяйки новите интелигентни камери, които записват нарушенията в реално време.

Парламентът финализира законодателната рамка, която ще позволи създаването на единна система за трафик наблюдение. След приемането ѝ започва голям конкурс за поставяне на нови устройства из цялата страна. Всички камери ще бъдат обявени предварително, за да знаят водачите къде се извършва контрол.

Папастериу подчерта, че защитата на личните данни е приоритет:

AI замъглява всичко в кадъра, освен човека зад волана — така няма риск от грешки и се потвърждава кой е управлявал автомобила.



Как ще работи новата система

Камерите заснемат нарушение в реално време .

. Водачът получава съобщение още в момента на проверката .

. До няколко часа служител на полицията потвърждава нарушението.

Глобата се появява в цифровия портфейл на нарушителя.

на нарушителя. Шофьорът получава снимка, за да се увери, че той е бил зад волана.

Новите устройства заменят остарялата система, при която камерите често работеха частично, а глобите понякога се потвърждаваха до пет години по-късно.

Масово разширяване на мрежата от камери

Вече има:

30 камери на Атики Одос

12 в автобусните ленти в Атика

Тече монтаж на 388 нови камери, а конкурсът за още 2500 устройства е в ход.

Камерите разпознават множество нарушения

Новите двуфункционални системи засичат:

превишена скорост

непоставен колан

преминаване на червен сигнал

каране без каска

опасни маневри

нарушения в автобусни ленти и други

Гърция планира чрез тази технологична реформа да намали катастрофите и да направи пътния контрол по-ефективен и прозрачен.