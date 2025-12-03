Генералният секретар на НАТО очаква Европа да купува от САЩ оръжие за Украйна за милиард долара месечно

Германия и другите страни от НАТО трябва да продължат да купуват американски оръжия и боеприпаси за Украйна на стойност поне един милиард долара месечно през следващата година, предава BILD.

- Реклама -

Това включва придобиването на ракети за системи за противовъздушна отбрана, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на среща на външните министри на Aлианса в Брюксел. Той обаче добави, че ще са необходими и нападателни оръжия.