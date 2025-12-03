Генералният секретар на НАТО очаква Европа да купува от САЩ оръжие за Украйна за милиард долара месечно

Германия и другите страни от НАТО трябва да продължат да купуват американски оръжия и боеприпаси за Украйна на стойност поне един милиард долара месечно през следващата година, предава BILD.
- Реклама -
Това включва придобиването на ракети за системи за противовъздушна отбрана, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на среща на външните министри на Aлианса в Брюксел. Той обаче добави, че ще са необходими и нападателни оръжия.
Германия и другите страни от НАТО трябва да продължат да купуват американски оръжия и боеприпаси за Украйна на стойност поне един милиард долара месечно през следващата година, предава BILD.
- Реклама -
Това включва придобиването на ракети за системи за противовъздушна отбрана, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на среща на външните министри на Aлианса в Брюксел. Той обаче добави, че ще са необходими и нападателни оръжия.
тоя бял ден да не види
ТВ РАША 😂
Stoyan Murdjev ,не е олигофрен,а 100%отговорен военопрестъпник!!!Анатемосването е право на оторизираните служители на църквата,моля не им го отнемайте.🙏
Не съм чул и видял някой да е спечелил война без собствен военнопромишлен комплекс. Лайненка, тоя капут и подобни работят за англосаксонците. Няма как толкова тъпи иначе хора да заемат такива постове. После като ги бесят по дърветата да не реват.
НАТО, маркетинговият отдел на САЩисания военно-промишлен комплекс!
Нека да направим САЩисия велика и богата отново, за сметка на колонията Евр(оп)ейски съюз!
Абе да потъва и да се свършва тая мъка вече!
Евро овцата схвана ли за какво е всичко и колко някой го боли за нея и Усрайна
Какъв ли рушвет е получил от Тръмп?
Госпожо малко са милиард минимум 5милиарда месечно. Еврогейците са богати и могат да плащат.
РЮТЕ , СКРИЙ СЕ …ЕВРЕЙСКИ ГЕЙ… 😡😡😡😡
по колко милиарда месечно трябва да даваме според генераналната секретарка? и колко години ще чакаме за покупката 10-20-30г? още чакаме фърчилата дето не летят
Не ме интересува този женчо с кого си ляга, ама да очаква Европа да купува оръжие за Украйна…айде върви на м……….та си. 😡
Дори Киселова хм…гей…с кого може да си ляга😜
Наливайте пари за скрап
Yanko Barakov има ги такива простаци като нашите
Yanko Barakov Да ти дойде на главата жестокостта на руснаците.
Maria Barabunova ,стига глупости
Европа към света: Пикаем ви на мирните преговори!
#ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци
Защо да се купува оръжия никога няма да приключи тази война .Това е интерес на Зеленски-смешника
ТОЗИ ГУЩЕР ИСКА ДА ДУХНЕ СУПАТА. НИЩО НЕ Е РАЗБРАЛ ОТ КАЗАНАТО ОТ ПУТИН🤔. НО ЩЕ РАЗБЕРЕ ВРЕМЕТО ИМ ИДВА👍👍
Какво са 1 милиард , нека са 10 или по добре 100 милиарда на месец.
Въоръжени до зъби ще пазим природата !
А защо не ги раздаваха тия пари преди войната ..може би нямаше това да се случи там или в България 1/ 3 от населението да изчезне за 35 години капитулация
Точно