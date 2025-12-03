НА ЖИВО
          Генералният секретар на НАТО очаква Европа да купува от САЩ оръжие за Украйна за милиард долара месечно

          Марк Рюте. НАТО.
          Марк Рюте. НАТО.
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Германия и другите страни от НАТО трябва да продължат да купуват американски оръжия и боеприпаси за Украйна на стойност поне един милиард долара месечно през следващата година, предава BILD.

          Това включва придобиването на ракети за системи за противовъздушна отбрана, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на среща на външните министри на Aлианса в Брюксел. Той обаче добави, че ще са необходими и нападателни оръжия.

          Германия и другите страни от НАТО трябва да продължат да купуват американски оръжия и боеприпаси за Украйна на стойност поне един милиард долара месечно през следващата година, предава BILD.

          Това включва придобиването на ракети за системи за противовъздушна отбрана, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на среща на външните министри на Aлианса в Брюксел. Той обаче добави, че ще са необходими и нападателни оръжия.

          24 КОМЕНТАРА

          3. Stoyan Murdjev ,не е олигофрен,а 100%отговорен военопрестъпник!!!Анатемосването е право на оторизираните служители на църквата,моля не им го отнемайте.🙏

          4. Не съм чул и видял някой да е спечелил война без собствен военнопромишлен комплекс. Лайненка, тоя капут и подобни работят за англосаксонците. Няма как толкова тъпи иначе хора да заемат такива постове. После като ги бесят по дърветата да не реват.

          5. НАТО, маркетинговият отдел на САЩисания военно-промишлен комплекс!
            Нека да направим САЩисия велика и богата отново, за сметка на колонията Евр(оп)ейски съюз!

          9. Госпожо малко са милиард минимум 5милиарда месечно. Еврогейците са богати и могат да плащат.

          11. по колко милиарда месечно трябва да даваме според генераналната секретарка? и колко години ще чакаме за покупката 10-20-30г? още чакаме фърчилата дето не летят

          12. Не ме интересува този женчо с кого си ляга, ама да очаква Европа да купува оръжие за Украйна…айде върви на м……….та си. 😡

          14. Европа към света: Пикаем ви на мирните преговори!
            #ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци

          15. Защо да се купува оръжия никога няма да приключи тази война .Това е интерес на Зеленски-смешника

          16. ТОЗИ ГУЩЕР ИСКА ДА ДУХНЕ СУПАТА. НИЩО НЕ Е РАЗБРАЛ ОТ КАЗАНАТО ОТ ПУТИН🤔. НО ЩЕ РАЗБЕРЕ ВРЕМЕТО ИМ ИДВА👍👍

          17. Какво са 1 милиард , нека са 10 или по добре 100 милиарда на месец.
            Въоръжени до зъби ще пазим природата !
            А защо не ги раздаваха тия пари преди войната ..може би нямаше това да се случи там или в България 1/ 3 от населението да изчезне за 35 години капитулация

