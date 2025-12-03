Главният прокурор на ЕС на визита у нас

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на официално посещение у нас – информация, която беше потвърдена за NOVA от кабинета ѝ в Люксембург. Прокурор номер 1 на Европейския съюз ще проведе среща с правосъдния министър Георги Георгиев, като акцентът ще бъде върху работата на европейските прокурори в България и сътрудничеството с националните институции.

По време на визитата ще бъде открит и новият офис на нашите делегирани европрокурори. Те ще се преместят от сградата на бул. „Генерал Скобелев“, където досега работеха заедно със столичните районни прокурори и съдии, в историческата сграда на ДПС на бул. „Александър Стамболийски“.