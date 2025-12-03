Главният прокурор на ЕС на визита у нас

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на официално посещение у нас – информация, която беше потвърдена за NOVA от кабинета ѝ в Люксембург. Прокурор номер 1 на Европейския съюз ще проведе среща с правосъдния министър Георги Георгиев, като акцентът ще бъде върху работата на европейските прокурори в България и сътрудничеството с националните институции.
По време на визитата ще бъде открит и новият офис на нашите делегирани европрокурори. Те ще се преместят от сградата на бул. „Генерал Скобелев“, където досега работеха заедно със столичните районни прокурори и съдии, в историческата сграда на ДПС на бул. „Александър Стамболийски“.
Дошла е да си вземе ХОНОРАРА друга работа си няма
ДОШЛО Е ДА СИ ВЗЕМЕ КАЛЕДНИТЕ …
ТЯ ДОТУКА НИЩО НЕ НАПРАВИ.НАШТЕ СИ КРАДАТ А ТЯ САМО СЕ РАЗХОЖДА
Много важно, от пусто в празно! Заблуда на „противника“!😏
При ежедневните далавери у нас,тази нищо не прави.😡
И какво от това
Идва взима сш рушветите и се маха
КЬОВЕШИ идва и си отива и какво – НИЩО! Прави това, което са и наредили!
Поредната ,,Пунта Мара,,
Имаме хубави кебапчета и с винце става.Екскурзийка.
Добре дошла да събудиш заспалите мечки.
В сградата на ДПС ,ха ха ха
С визита няма да стане – всички управници в кауша!!
И тази излезе пълен кош. “Надежда всяка тука оставете.”
Напразни надежди и към нея ,мафията се развива у нас ,а тя само наблюдава ,а можеби я превзеха и нея
Тя постоянно идва и какво?
Тая Европрокуратура е гола вода.
Айде сега мурафети да им каже къде е безопасно за крадене
Ще инструктира БГ МАФИЯ УПРАВЛЯВАЩИ, как трябва да крадът от Европейски фондове без да има последици!
Като всичко Евро.!
Е, и….?!
Седем години мандат и нито едно дело
Соросоидна жен